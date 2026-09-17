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Milano, tir sfonda guard rail e resta in bilico sopra l'autostrada

Cronaca

Dopo aver sfondato, all'alba di oggi, il guard rail su un cavalcavia nei pressi del centro commerciale Merlata Bloom, sopra la A4 Torino-Trieste, il mezzo è rimasto incastrato con una parte sospesa nel vuoto. Illeso l'autista, messo in salvo dai vigili del fuoco

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Sospeso nel vuoto a cinque metri d’altezza. Si è ritrovato così un tir questa mattina all’alba a Milano all'altezza della rotatoria di Cascina Merlata sopra la A4 Torino-Trieste. Dopo aver sfondato il guard rail il mezzo è rimasto incastrato con la parte frontale completamente sospesa nel vuoto su un cavalcavia nei pressi del centro commerciale Merlata Bloom. Illeso l'autista, un uomo di 36 anni, che è stato tratto in salvo. Le operazioni, piuttosto complesse, hanno impegnato i vigili del fuoco con quattro mezzi che hanno imbragato la motrice per metterla in sicurezza. Sulle cause stanno indagando polizia stradale e locale.

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