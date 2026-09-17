Business school, Sda Bocconi migliore italiana e tra le top al mondo

Segue poi Polimi Graduate School of Management (Milano) che sale di sei posizioni al 59esimo posto mondiale e 25esimo in Europa, migliorando di dieci posti in Employability (64°) e di tredici in Diversity. Top è anche la Luiss Business School (Roma) che guadagna cinque posizioni al 90esimo posto mondiale, con un balzo di 54 posti in Thought Leadership. Ottima la performance anche per Rome Business School (Roma) che sale nella fascia 201-250 ed è prima al mondo, a pari merito, per Diversity (punteggio 99,4), con un progresso di 93 posizioni in Return on Investment. Infine tra le top c'è la Bologna University Business School: è tra le scuole italiane più in crescita, con avanzamenti marcati in Employability (+49), Diversity (+68) e Return on Investment (+23).