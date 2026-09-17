Business school, Sda Bocconi migliore italiana e tra le top al mondo

Business school, Sda Bocconi è la migliore italiana e tra le top al mondo: la classificaCronaca
Introduzione
QS Quacquarelli Symonds ha pubblicato i ranking annuali che individuano le migliori destinazioni al mondo per chi si forma alla guida delle imprese. Il QS Global Mba and Business Master's Rankings 2027 copre 65 Paesi e territori e analizza gli oltre 420 migliori Master in Business Administration (Mba) globali insieme a una serie di Business Master's Rankings specialistici ad alta domanda: Master in Management, Finance, Marketing, Business Analytics e Supply Chain Management.
Quello che devi sapere
La top ten
Gli Stati Uniti dominano la parte alta della classifica Mba, occupando i primi quattro posti. Per la prima volta Mit è il migliore al mondo. Seguono Harvard, Stanford e Penn (Wharton). Nella top ten ci sono poi Cambridge, HEC Paris, Oxford, INSEAD, London Business School e Chicago (Booth). La Sda Bocconi è in ventesima posizione.
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I ranking specialistici
Nei cinque Business Master's Rankings specialistici l'Italia porta 24 posizionamenti. La Bocconi firma i risultati più alti del Paese, 13esima al mondo in Management e 15esima in Finance, mentre Polimi Graduate School of Management è l'unica scuola italiana presente in tutte e cinque le discipline ed è la prima italiana in Business Analytics, Marketing e Supply Chain Management.
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Cresce l’Europa
L'Europa consolida la propria forza nella business education: 21 dei 50 migliori Mba al mondo si trovano nel Vecchio Continente e nove delle prime dieci posizioni globali per Return on Investment sono europee, area in cui Sda Bocconi guida la classifica mondiale a pari merito. Con Bocconi al nono posto, l'Italia colloca una scuola nella top 10 europea degli Mba, dietro ai grandi poli di Regno Unito, Francia e Spagna ma davanti a numerose realtà consolidate del continente.
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Bocconi prima in Italia
Sda Bocconi, School of Management si conferma la migliore business school italiana ed è prima al mondo per ritorno sull’investimento (Return on Investment, punteggio 100). Secondo quanto emerge dalla classifica, è l'unica business school italiana nella top 20 mondiale e una delle poche europee (al nono posto).
Le altre italiane
Segue poi Polimi Graduate School of Management (Milano) che sale di sei posizioni al 59esimo posto mondiale e 25esimo in Europa, migliorando di dieci posti in Employability (64°) e di tredici in Diversity. Top è anche la Luiss Business School (Roma) che guadagna cinque posizioni al 90esimo posto mondiale, con un balzo di 54 posti in Thought Leadership. Ottima la performance anche per Rome Business School (Roma) che sale nella fascia 201-250 ed è prima al mondo, a pari merito, per Diversity (punteggio 99,4), con un progresso di 93 posizioni in Return on Investment. Infine tra le top c'è la Bologna University Business School: è tra le scuole italiane più in crescita, con avanzamenti marcati in Employability (+49), Diversity (+68) e Return on Investment (+23).
“Si conferma solidità della business education italiana”
Il presidente di QS, Nunzio Quacquarelli, spiega che "il Qs Global Mba and Business Master's Rankings 2027 conferma la solidità della business education italiana. Sda Bocconi resta tra le venti migliori scuole al mondo ed è prima a livello globale per ritorno sull'investimento, un segnale della capacità delle scuole italiane di generare valore concreto per gli studenti. Quattro dei sei Mba italiani migliorano la propria posizione, trainati dai progressi nell'occupabilità, mentre nei master specialistici l'Italia continua a distinguersi, con la Bocconi tra le prime quindici al mondo in Management e Finance. In un anno in cui la concorrenza tra i master specialistici si è fatta più intensa, le istituzioni italiane dimostrano di saper innovare e competere ai massimi livelli internazionali".
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