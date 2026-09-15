Meteo, mercoledì e giovedì arriva una perturbazione atlantica: piogge e calo termicoCronaca
Introduzione
Una nuova perturbazione sta per arrivare sull’Italia. Le giornate soleggiate e con temperature miti che hanno caratterizzato la prima parte della settimana da mercoledì lasceranno spazio a piogge e a un calo termico che si prolungheranno almeno fino a giovedì 17 settembre. Si tratta di una perturbazione atlantica che colpirà prima il Centro-Nord per poi spostarsi anche verso Sud. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni.
Quello che devi sapere
Instabilità da mercoledì
I primi segnali di instabilità con rovesci e locali temporali sulle zone alpine e prealpine, in estensione verso la Pianura Padana inizieranno a presentarsi nel pomeriggio di mercoledì 16 settembre. Al Centro-Sud la situazione è un po’ diversa perché già entro questa sera Puglia, Basilicata, Campania meridionale, Calabria e Sicilia saranno colpite da veloci acquazzoni destinati a risolversi rapidamente e a lasciare spazio a nuove schiarite la mattina successiva.
Per approfondire: Meteo, come sarà l'inverno 2026-2027? Il possibile impatto di El Niño
Precipitazioni diffuse giovedì
Nella giornata di giovedì le precipitazioni interesseranno l'intero Settentrione, risultando più diffuse sul Triveneto, per poi estendersi a gran parte delle regioni centrali. Contestualmente, le temperature massime subiranno una flessione compresa tra 5 e 7°C al Nord. Poi, da venerdì la perturbazione colpirà il sud portando condizioni di instabilità durante il fine settimana.
Per approfondire: Meteo, El Niño può dare luogo ad eventi climatici estremi
Le previsioni del 16 settembre
Mercoledì quindi arriva la perturbazione atlantica. Pressione in diminuzione sulle regioni del Nord: la giornata trascorrerà con una mattinata prevalentemente stabile ma poi, nel pomeriggio, il tempo inizierà a peggiorare dai settori alpini verso quelli prealpini e poi in serata sulle zone pianeggianti con l'arrivo di rovesci e temporali sparsi. Le temperature si mantengono stazionarie e nella media con valori massimi attesi tra i 25 gradi di Genova e Trieste e i 26-29 delle altre città.
Atmosfera ancora stabile invece sulle regioni del centro Italia grazie alla permanenza di un campo di alta pressione. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Soltanto in nottata tenderà a peggiorare sull'alta Toscana. Anche in questo caso le temperature si mantengono nella media con valori massimi compresi tra i 27 e i 30 gradi su gran parte delle città.
Al Sud pressione in lieve calo ma con poche piogge. Il tempo sarà un po' più instabile sulla Sicilia settentrionale e sui rilievi della Calabria e settori ionici, zone dove potranno esserci delle precipitazioni irregolari. Sul resto delle regioni il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Temperature stabili con valori massimi tra i 25 e i 29 gradi su gran parte delle città.
Per approfondire: Temporale a Milano, pioggia all'interno del Pirellone
Le previsioni del 17 settembre
Peggioramento delle condizioni generali nella giornata di giovedì a causa del transito della perturbazione atlantica. Le regioni settentrionali saranno particolarmente interessate dalle precipitazioni, con episodi piovosi e temporali anche forti su molte regioni. La pioggia però non sarà costante, bensì alternata a momenti di schiarite e tempo asciutto. Le temperature subiscono tuttavia un’inflessione con valori massimi tra i 24 e i 26 gradi su tutte le città con rare punte fino a 28.
Pressione in diminuzione rispetto al giorno precedente sulle regioni del centro. La giornata sarà contrassegnata da un progressivo aumento della nuvolosità che in alcune zone, come Umbria, Marche e Toscana, potrà produrre delle precipitazioni irregolari, anche sotto forma di temporale. Tempo parzialmente soleggiato sul resto delle regioni. Qua le temperature restano più stazionarie rispetto al Nord con valori massimi compresi tra i 26 e i 29 gradi su gran parte delle città.
Pressione in diminuzione anche al Meridione, dove la giornata sarà contraddistinta da tempo parzialmente soleggiato e solo a tratti nuvoloso. Solo nelle zone interne della Sicilia non sono da escludere episodi piovosi veloci e localizzati. Valori massimi attesi tra i 26 e i 29 gradi su gran parte delle città.
Per approfondire: Maltempo, tromba d'aria a Policoro. Danni al centro cittadino. FOTO
Weekend instabile poi rimonta l’anticiclone
I prossimi giorni di instabilità preparano il terreno a un fine settimana di piogge, in particolare sulle regioni del Centro-Sud e sulle due Isole maggiori. Sabato 19 settembre le regioni sotto il Po dovranno aspettarsi rovesci anche di media e forte intensità accompagnati da un rinforzo dei venti in particolare su Lazio, Marche, Abruzzo, Puglia, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna orientale. Situazione opposta al Nord dove, dopo le piogge degli ultimi giorni della settimana lavorativa, il weekend dovrebbe trascorrere asciutto e con temperature miti grazie a un campo di alta pressione. Situazione simile nella giornata di domenica 20 settembre, quando però la depressione lascerà le regioni centrali per concentrarsi maggiormente sul meridione, specialmente sui versanti tirrenici e ionici della Sicilia, oltre che sulle ultime aree peninsulari del Sud. Poi, dalla prossima settimana, rimonterà l’anticiclone delle Azzorre: cielo limpido e temperature in risalita con valori massimi intorno ai 26-27 gradi sulle pianure del Nord (Torino, Milano e Venezia) e fino a 28-29 gradi sulle regioni del Centro (Firenze e Roma).
Per approfondire: Tromba d'aria e grandine a Cremona. Danni a 10mila auto in 10 minuti