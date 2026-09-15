Peggioramento delle condizioni generali nella giornata di giovedì a causa del transito della perturbazione atlantica. Le regioni settentrionali saranno particolarmente interessate dalle precipitazioni, con episodi piovosi e temporali anche forti su molte regioni. La pioggia però non sarà costante, bensì alternata a momenti di schiarite e tempo asciutto. Le temperature subiscono tuttavia un’inflessione con valori massimi tra i 24 e i 26 gradi su tutte le città con rare punte fino a 28.

Pressione in diminuzione rispetto al giorno precedente sulle regioni del centro. La giornata sarà contrassegnata da un progressivo aumento della nuvolosità che in alcune zone, come Umbria, Marche e Toscana, potrà produrre delle precipitazioni irregolari, anche sotto forma di temporale. Tempo parzialmente soleggiato sul resto delle regioni. Qua le temperature restano più stazionarie rispetto al Nord con valori massimi compresi tra i 26 e i 29 gradi su gran parte delle città.

Pressione in diminuzione anche al Meridione, dove la giornata sarà contraddistinta da tempo parzialmente soleggiato e solo a tratti nuvoloso. Solo nelle zone interne della Sicilia non sono da escludere episodi piovosi veloci e localizzati. Valori massimi attesi tra i 26 e i 29 gradi su gran parte delle città.

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