Sanità, il 68% degli operatori ha assistito a episodi di violenza

Scenari e circostanze che pochi giorni fa sono stati illustrati anche in un’indagine che ha coinvolto oltre 1.300 professionisti sanitari in 81 Paesi del mondo, presentata al congresso europeo di Medicina d'emergenza a Parigi e pubblicata sullo European Journal of Emergency Medicine. Dai risultati è emerso che il 75% degli operatori dei servizi e dei dipartimenti di medicina d'emergenza è stato testimone di episodi di violenza nell'ultimo anno, il 68,8% ha subito danni di natura psicologica e il 40,3% di natura fisica.