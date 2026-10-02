Lea, i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza in Gazzetta: cosa cambia

Tra i nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti ci sono, ad esempio, gli interventi nel campo della prevenzione, dell'oncologia, delle malattie rare e croniche. Tra le misure innovative, spiega il ministero della Salute, si segnalano l'adozione dello screening neonatale della SMA su tutto il territorio nazionale e l'ampliamento del programma di screening neonatale (SNE) che viene esteso a ulteriori otto patologie metaboliche e rare. Prevista pure l'introduzione di nuove prestazioni come i test prenatali non invasivi e l'introduzione di nuove prestazioni per il controllo della gravidanza fisiologica a tutela della mamma e del nascituro. Per le malattie croniche e invalidanti sono inserite nuove patologie e introdotte nuove prestazioni in esenzione. Sono introdotte nuove malattie rare esenti e previsti importanti aggiornamenti nella descrizione delle malattie o gruppi di malattie rare già presenti. In ambito oncologico vengono inserite nuove prestazioni per una migliore caratterizzazione del carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce, che consentirà di somministrare la terapia più efficace.

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