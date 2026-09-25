Migliori ceci in scatola del supermercato. La classifica del Gambero RossoSalute e Benessere
Introduzione
Il Gambero Rosso ha provato 24 barattoli di ceci in scatola del supermercato e ne ha promossi nella sua classifica 12. Ecco in quale ordine
Quello che devi sapere
I ceci in scatola
Si tratta di un alimento facile da preparare (bisogna solo scolarli) e con un buon apporto nutrizionale e proteico. Ma le diverse caratteristiche di consistenza, sapore e liquido in cui sono immersi, possono fare la differenza.
La storia
La parola cece deriva dal latino cicer. La prima attestazione, secondo Wikipedia, risalirebbe all'8400 a.C. Oggi è il terzo legume più coltivato al mondo, anche per le ricette che lo utilizzano: sia italiane (la farinata ligure, la cecina toscana) che straniere (l'hummus, i falafel).
La qualità del cece
Come scrive Il Gambero Rosso: "Un buon cece deve apparire integro, di dimensioni omogenee e non spappolato. Il liquido di governo, invece, limpido o appena velato dall’amido; mai torbido o particolarmente denso. Al palato, risulta compatto, ma anche cremoso, e presenta una buccia sottile. Poi si caratterizza per un gusto dolce e delicato, privo di note metalliche e sapidità prolungate, sintomi di una materia prima mediocre. Mentre dal punto di vista aromatico richiama il cereale, la frutta secca e il mondo vegetale".
Il primo in classifica
Tre gamberi ad Alce Nero "Ceci bio". 2.49 euro per 300 grammi. La motivazione: "Piccoli, croccanti, belli a vedersi con la buccia integra e il liquido di governo limpidissimo. All'olfatto lasciano emergere note vegetali fresche seguite da quelle di cereali e frutta secca, mentre al palato godono di cottura uniforme e un'ottima tenuta strutturale. Il morso, di grande piacevolezza, lascia intravedere sensazioni di castagna e nocciola fresca. Perfetti per un'insalata estiva".
Il secondo
Libera Terra Mediterraneo "Ceci il gusto dei legumi", sempre 300 grammi ma il prezzo scende a 2.05 euro. Sempre tre gamberi. "Perfetto per l'abbinamento con il baccalà", scrive il sito.
Il terzo
Bonduelle Italia "Legumeria Ceci", con una quantità leggermente aumentata (310 grammi) e un prezzo ancora più ridotto (1.29 euro). Sempre tre gamberi. "Il finale rimanda alla castagna dolce".
L'ultimo con tre gamberi
Sarchio "Ceci biologico": 350 grammi al prezzo di 2.67 euro. L'ultimo a conquistare tre gamberi, con una "consistenza moderatamente cremosa".
Chi ha preso due gamberi
Carrefour Italia "Ceci Bio": 400 grammi a 0.99 euro. Il Gambero Rosso sottolinea come trovi "la sua ricetta ideale nell'hummus".
Consilia "Ceci lessati": 360 grammi a 0.89 euro. "Consistenza molto cremosa ancor più amplificata da una buccia sottile e scioglievole".
Orto d'Autore "Ceci": 290 grammi a 2.19 euro. "Dolcezza che intreccia le sensazioni di farina di castagne con quelle vegetali". Sono adatti a diverse ricette.
Valfrutta "Ceci bio": 360 grammi a 1.99 euro. "Una diversità bella da vedere e da gustare".
Coop Italia "Ceci gli spesotti": 400 grammi a 0.49 euro. "All'olfatto regalano sensazioni di cereale, foglia di lattuga e una lieve nuance minerale".
Un solo gambero
Esselunga "Ceci bio": 400 grammi a 1.05 euro. Consigliati anche loro per l'hummus. La critica è quella del fatto che alla vista ci sia qualche buccia staccata: un "probabile segno di una sovracottura".
Valfrutta "Ceci italiani": 360 grammi a 1.02 euro. "Al palato il primo morso risulta delicatamente farinoso per poi chiudere con un piacevole finale che rimanda alla nocciola fresca. Anche se qualche buccia resta staccata si apprezzano per la buona struttura e consistenza".
Cirio "I Ceci": 370 grammi a 1.49 euro. "Si tratta dei ceci dal calibro più grande tra quelli recensiti, i cosiddetti ceci giganti. All'assaggio si sono distinti per l'elevata compattezza e una media croccantezza apprezzata ancor di più per la presenza di una buccia sottile".