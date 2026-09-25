Come scrive Il Gambero Rosso: "Un buon cece deve apparire integro, di dimensioni omogenee e non spappolato. Il liquido di governo, invece, limpido o appena velato dall’amido; mai torbido o particolarmente denso. Al palato, risulta compatto, ma anche cremoso, e presenta una buccia sottile. Poi si caratterizza per un gusto dolce e delicato, privo di note metalliche e sapidità prolungate, sintomi di una materia prima mediocre. Mentre dal punto di vista aromatico richiama il cereale, la frutta secca e il mondo vegetale".