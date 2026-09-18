Le Regioni hanno iniziato da tempo a organizzare la campagna, procedendo con le gare e i bandi necessari per assicurarsi le dosi. Le date effettive possono però differire sul territorio nazionale, pur mantenendo come riferimento l'indicazione ministeriale di partire nella prima metà di ottobre. In Toscana, per esempio, la vaccinazione antinfluenzale inizierà il 7 ottobre. La Regione ha previsto una partenza differenziata per alcune categorie: saranno vaccinati per primi gli ospiti delle Rsa, mentre dal 14 ottobre toccherà ai bambini tra 6 mesi e 6 anni e agli adulti dai 60 anni in su. Dall'11 novembre l'offerta gratuita sarà estesa alle altre categorie previste dalla circolare ministeriale. Le somministrazioni saranno effettuate da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e, per gli over 60, anche nelle farmacie convenzionate che hanno aderito al servizio. Nel Lazio, invece, il protocollo operativo regionale prevede la consegna delle prime dosi ai medici di famiglia in tempo per consentire l'avvio delle somministrazioni dal primo ottobre. In Friuli-Venezia Giulia la partenza è fissata al 14 ottobre. La Regione ha inoltre già avviato dal primo settembre l'immunizzazione dei bambini più piccoli contro il virus respiratorio sinciziale.