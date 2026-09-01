Vaccini, l’Ema risponde alle fake news: “Nessun legame con l’autismo”

Una delle affermazioni che preoccupa maggiormente è quella secondo cui i vaccini, in particolare quelli contro morbillo, parotite e rosolia, potrebbero provocare l’autismo. Sul tema l’Ema è netta: “I vaccini non causano l’autismo”. La fake news circola dal 1998, anno in cui fu pubblicato uno studio che afferma l’esistenza di una connessione tra il vaccino contro morbillo-parotite-rosolia (MMR) e l'autismo. Studio che, sottolinea l’agenzia, è stato “ampiamente screditato”. Nonostante siano passati molti anni, la ricerca sia andata avanti e lo studio in questione sia stato ritirato, la fake news continua a circolare e a creare confusione tra le persone. Dal 1998 sono state molte le analisi, i casi e gli approfondimenti in laboratorio sul tema: nessuna ha evidenziato una correlazione tra vaccino e autismo. In particolare l’Ema cita una ricerca pubblicata in Danimarca nel 2019: su oltre 650mila bambini nati tra il 1999 e il 2010 non è stata rilevata un’associazione tra vaccinazione MMR e autismo né un aumento del rischio nei gruppi considerati maggiormente suscettibili.

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