Toscana virus, cos'è e quali sono i sintomi dell'infezione che può causare meningiteSalute e Benessere
Introduzione
Una storia sui social del cantante Tommaso Paradiso ha riacceso i riflettori sul Toscana virus, una particolare malattia trasmessa dai pappataci. Nonostante il nome, il virus circola in tutto il Mediterraneo e in molteplici regioni italiane. Senza vaccini o cure specifiche, gli esperti raccomandano la massima prevenzione contro le punture.
Quello che devi sapere
Il caso e le origini del virus
"Mi ha punto un pappatacio e mi ha trasmesso il Toscana virus". Con questa rivelazione tramite una storia su Instagram, il cantautore Tommaso Paradiso ha sollevato l'attenzione pubblica su un'infezione ancora largamente ignorata dalla popolazione. Il nome del patogeno trae facilmente in inganno, suggerendo una minaccia confinata alla sola regione Toscana. In realtà, la denominazione è unicamente storica: il virus fu isolato per la prima volta nel 1971 proprio in territorio toscano, partendo da campioni di insetti raccolti nella zona. Oggi la sua presenza scientificamente documentata si estende a gran parte del bacino del Mediterraneo.
Come avviene il contagio e la stagionalità
Il veicolo di trasmissione del Toscana virus è il pappatacio (o flebòtomo), un piccolo insetto simile a una zanzara che prolifera nei mesi caldi. Il contagio avviene esclusivamente attraverso la puntura delle femmine di questi insetti, le quali necessitano di 'pasti di sangue' per portare a completamento lo sviluppo delle proprie uova. Il rischio biologico segue un andamento fortemente stagionale legato alla vita dei vettori. Il picco critico è da luglio a settembre, in corrispondenza delle temperature più alte, mentre in Italia l'Istituto Superiore di Sanità (Iss) individua la massima trasmissione tra maggio e ottobre. L'incubazione: varia solitamente da un minimo di tre a un massimo di sette giorni dopo la puntura, sebbene possa estendersi in rari casi fino a due settimane.
Sintomi: dalle forme lievi ai rischi neuroinvasivi
Nella stragrande maggioranza dei casi, l'infezione decorre in modo del tutto asintomatico o manifestando una sintomatologia leggera. Nei soggetti in cui la malattia si palesa in forma clinica, i sintomi più comuni includono:
- Febbre
- Forte cefalea
- Nausea e vomito
- Dolori muscolari diffusi
- Senso di malessere generale
Nelle situazioni non complicate, questo quadro clinico tende a risolversi spontaneamente entro una settimana. Esiste tuttavia una percentuale di casi in cui il Toscana virus riesce a superare la barriera ematoencefalica, aggredendo il sistema nervoso centrale. In tali circostanze insorgono complicanze neuroinvasive severe come meningiti, meningoencefaliti o encefaliti. Sebbene i decessi e le disabilità gravi rimangano eventi rari, essi sono clinicamente possibili.
Mancanza di cure e strategie di prevenzione
Ad oggi, la medicina non dispone né di un vaccino preventivo specifico né di farmaci antivirali mirati per sconfiggere il Toscana virus. Di conseguenza, il trattamento medico per le forme non complicate è esclusivamente di tipo sintomatico, mirato a lenire il dolore e abbassare la febbre in attesa che il sistema immunitario sconfigga il virus.
L'unica vera arma di difesa è la profilassi comportamentale per evitare il contatto con il vettore. Gli esperti consigliano di:
- Applicare regolarmente repellenti cutanei efficaci contro i flebotomi.
- Indossare abiti lunghi e coprenti che riducano la superficie di pelle esposta.
- Schermare e proteggere le abitazioni, in particolare durante le ore serali e notturne quando l'attività dei pappataci è all'apice.
La mappa del contagio in Italia e all'estero
I dati epidemiologici confermano che il Toscana virus è un problema di sanità pubblica internazionale. Oltre all'Italia, la sua presenza è accertata in Spagna, Portogallo, Francia, Grecia, Croazia, Cipro e Turchia, spingendosi fino alle coste del Nord Africa tra Tunisia, Marocco e Algeria. Nel territorio italiano, la diffusione è capillare e non limitata all'omonima regione. Una ricerca condotta dall'ISS sui casi neuroinvasivi registrati tra il 2016 e il 2021 ha mappato la presenza del virus in ben nove regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana e Veneto. L'Emilia-Romagna detiene il primato delle segnalazioni con quasi il 68% dei casi, seguita dalla Toscana con poco più del 15%. I dati più recenti confermano la costante circolazione del patogeno: nel solo anno 2025 sono stati accertati in Italia 116 casi, di cui 115 autoctoni, e si è purtroppo registrato un decesso.
L'identikit del paziente tipo
Il virus mostra una trasversalità anagrafica assoluta, potendo colpire neonati così come soggetti anziani. Nello studio dell'ISS (2016-2021), l'età dei pazienti ospedalizzati per forme neuroinvasive spaziava da 0 a 89 anni, con un'età mediana riscontrata di 46 anni. L'analisi statistica evidenzia tuttavia delle categorie più esposte: la massima incidenza si concentra nella fascia di età compresa tra i 20 e i 59 anni. Inoltre, ben il 70% dei contagiati appartiene al sesso maschile. Sotto il profilo geografico, i residenti o i frequentatori dei comuni rurali corrono un rischio significativamente maggiore rispetto a chi vive nelle aree densamente urbanizzate, a causa delle caratteristiche ambientali favorevoli alla proliferazione dei pappataci.