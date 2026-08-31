I dati epidemiologici confermano che il Toscana virus è un problema di sanità pubblica internazionale. Oltre all'Italia, la sua presenza è accertata in Spagna, Portogallo, Francia, Grecia, Croazia, Cipro e Turchia, spingendosi fino alle coste del Nord Africa tra Tunisia, Marocco e Algeria. Nel territorio italiano, la diffusione è capillare e non limitata all'omonima regione. Una ricerca condotta dall'ISS sui casi neuroinvasivi registrati tra il 2016 e il 2021 ha mappato la presenza del virus in ben nove regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana e Veneto. L'Emilia-Romagna detiene il primato delle segnalazioni con quasi il 68% dei casi, seguita dalla Toscana con poco più del 15%. I dati più recenti confermano la costante circolazione del patogeno: nel solo anno 2025 sono stati accertati in Italia 116 casi, di cui 115 autoctoni, e si è purtroppo registrato un decesso.