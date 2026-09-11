Introduzione

Proprio in queste ore l’aereo con a bordo Alessandro Di Battista è in viaggio verso l’Italia. Il volo sanitario è decollato nel pomeriggio di venerdì da L’Avana, a Cuba, dove l’ex deputato 5 Stelle era ricoverato da circa due settimane in seguito a un malore. Di Battista, 48 anni, si trovava sull’isola per lavorare a un reportage. Il suo rientro, inizialmente programmato per il 4 settembre, è stato posticipato a causa di un peggioramento delle sue condizioni, che aveva portato i medici cubani a intervenire direttamente a L'Avana.

Secondo le informazioni trapelate, il volo sanitario con cui Di Battista sta rientrando si svolgerà a tappe e a bassa quota, una procedura adottata spesso per il trasporto di passeggeri in delicate condizioni di salute. Ecco perché.