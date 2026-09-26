Salute orale, 10 consigli per mantenere denti e gengive sani nel tempo

Con il passare degli anni i denti possono mostrare una maggiore usura superficiale e apparire più scuri o meno brillanti, mentre le recessioni gengivali possono diventare più evidenti. Non tutti i cambiamenti, però, sono una naturale conseguenza dell’età. Con il passare degli anni diventa ancora più importante prestare attenzione a eventuali segnali, come sanguinamento o gonfiore gengivale, alito cattivo persistente, mobilità, dolore, comparsa di nuovi spazi tra i denti o recessioni importanti. I controlli permettono inoltre di monitorare usura, bruxismo, sensibilità e salute dei tessuti della bocca. “Con il passare degli anni aumenta l’esposizione a fattori di rischio, patologie e abitudini che possono influire sulla salute della bocca. Per questo, più che limitarsi a considerare alcuni problemi come una naturale conseguenza dell’invecchiamento, è importante concentrarsi su ciò su cui è possibile intervenire”, ha spiegato l'esperto. “Una prevenzione costante e personalizzata permette di ridurre i fattori di rischio e di mantenere una buona salute orale anche in età avanzata”.