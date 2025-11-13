Offerte Black Friday
Igiene dentale, quanto costa agli italiani non fare prevenzione. Le stime

Mantenere una routine regolare di igiene professionale, con controlli ogni sei mesi, significa investire in media circa 200€ all’anno: una cifra contenuta se paragonata alle spese che possono derivare da trattamenti necessari quando la prevenzione viene meno

Da un’analisi condotta da Brush, gruppo di studi odontoiatrici che mette al centro la prevenzione e il benessere dei pazienti, è emerso che le cifre medie spese per la prevenzione che permettono agli italiani di mantenere sano il proprio sorriso attraverso un’igiene regolare e controlli periodici sono basse in termini economici e di tempo: bastano 120 minuti all’anno e 200 euro. Il costo complessivo invece, può schizzare dai 3mila ai 5mila euro per via di costosi trattamenti e follow-up per risolvere problematiche avanzate se i controlli annuali di routine vengono trascurati per 3–5 anni. 

Le conseguenze di una mancata prevenzione

La maggior parte dei problemi relativi ai denti iniziano con l’accumulo quotidiano della placca batterica che, se non rimossa con regolarità, si indurisce trasformandosi in tartaro: una sostanza che non può essere eliminata con il semplice spazzolino e che irrita le gengive. Da questo processo iniziale possono derivare, nel tempo, disturbi più gravi come gengiviti, parodontiti, recessioni gengivali, carie radicolari, ascessi e perdita progressiva di tessuto osseo. Proprio per questo motivo, le visite di controllo periodiche, unite alle sedute di igiene dentale professionale, rivestono un ruolo fondamentale.

Da 200€ a 5.000€: il costo reale di una mancata prevenzione

Mantenere una routine regolare di igiene professionale, con controlli ogni sei mesi, significa investire in media circa 200€ all’anno. Basta infatti rimandare per qualche anno una semplice pulizia dei denti per veder moltiplicare i costi. Le prime infiammazioni gengivali o le parodontiti iniziali possono richiedere cure tra i 300€ e i 700€, ma nelle forme più avanzate, che spesso implicano interventi chirurgici o la sostituzione dei denti persi, l’impegno economico può facilmente raggiungere i 1.800€, con picchi fino a 2.500€ in caso si necessiti di rigenerazione ossea o impianto dentale completo. Anche problematiche più comuni come una carie o una frattura dentale, se non affrontate in tempo, possono richiedere trattamenti complessi e costosi, come devitalizzazioni, ricostruzioni, applicazioni di bite o protesi che possono richiedere tra i 200€ e i 2.000€. Tra interventi, terapie e follow-up, trascurare l’igiene orale può quindi significare dover affrontare percorsi di cura da 3.000€ a 5.000€ e mesi di trattamenti per recuperare ciò che una buona prevenzione avrebbe potuto evitare. Mantenere una corretta igiene orale e programmare una visita di controllo ogni sei mesi significa dedicare appena due ore all’anno alla salute del proprio sorriso. Un impegno minimo se si considera quanto tempo può richiedere la cura di una bocca trascurata.

