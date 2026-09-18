Ospedali migliori al mondo per specialità, tre italiani nella top 10

Sono invece due le strutture italiane fra le 100 migliori per la nefrologia (posti 35 e 47) e quattro fra le 150 migliori per la neurologia, con la fondazione Besta di Milano ottava. Per la neurochirurgia, fra le 125 strutture classificate quelle italiane sono quattro, con la Fondazione Besta 11esima. Per l'ostetricia e la ginecologia, il policlinico Gemelli è terzo nella classifica di 125 ospedali, della quale fanno parte sei strutture italiane.