Vecchi a 30 anni, giovani a 70: il paradosso italiano in uno studio

Secondo Silvia Leonzi, professoressa ordinaria di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso La Sapienza di Roma, il dato più interessante emerso da questa ricerca "non è soltanto la distanza tra età anagrafica ed età percepita, ma ciò che questa distanza racconta della società in cui viviamo". Infatti, ha proseguito l'esperta, "le età della vita non sono mai state definite esclusivamente dalla biologia: sono anche costruzioni sociali, associate ad aspettative, ruoli e passaggi che ci dicono quali sono gli obiettivi che dovremmo aver raggiunto in una determinata fase della nostra esistenza. Oggi queste traiettorie sono diventate molto meno lineari e molto più fluide". Di fatto, ha concluso, a 30 anni "ci si può sentire già in ritardo rispetto a modelli di realizzazione personale e professionale che continuano a esercitare una forte pressione; dopo i sessanta, al contrario, si possono avere davanti molti anni di vita attiva, relazioni, progetti e nuove esperienze, senza riconoscersi affatto nell'immagine tradizionale della vecchiaia. È questa distanza crescente tra età anagrafica, aspettative sociali ed esperienza individuale a rendere sempre meno sufficienti le categorie con cui abbiamo tradizionalmente raccontato le diverse fasi della vita e le generazioni".