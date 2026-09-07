Come riconoscere questo anomalo stato psico-fisico? "Il sintomo più diffuso è l’insonnia: il 42% dei casi degli intervistati accusa questo sintomo. Causata perlopiù dalle preoccupazioni lavorative che, numerose, impattano nella gestione delle attività quotidiane. Difficoltà a prendere sonno o risvegli frequenti sono una chiara rappresentazione del disturbo", hanno riferito gli esperti. Al secondo posto, con il 33% dei casi, ecco sintomi fisici come "debolezza e stanchezza: il corpo che si abitua a ritmi più blandi e tranquilli e può reagire con spossatezza e affaticamento nel ritorno alla routine quotidiana". Un altro sintomo che emerge è quello dell’irritabilità che colpisce nel 18% dei casi: "la necessità di dover riprendere in tempi brevi il controllo delle attività quotidiane porta alcuni ad un aumento della suscettibilità anche nei confronti di piccole difficoltà sul lavoro o anche a casa". In molti meno casi, nel 7%, la reazione si tramuta in forme di ansia o tristezza: "una risposta alla sensazione di dover dire addio al relax può generare una sorta di 'lutto' per la fine delle vacanze. Si avverte un senso di malinconia e, in alcuni casi, ansia per il ritorno alla routine".