Ridere fa bene alla salute? Ecco cosa dice la scienza

Introduzione
Ogni tanto si sente dire che la risata rappresenti la miglior medicina in assoluto per il nostro corpo ma anche, e soprattutto, per la nostra mente. Si tratta di un'affermazione che potrebbe contenere molta più verità di quanto si pensi, anche considerando quanto ritiene la scienza e quanto emerso da una revisione sistematica di otto studi, condotti tra il 1989 e il 2021, da parte dell'endocrinologa Caroline Kramer e dal suo team.
Quello che devi sapere
Un'esperienza emotiva e fisica
Secondo gli esperti, una bella risata di gusto non è solo un'esperienza emotiva, ma anche fisica. Una risata profonda, infatti, può aiutare ad aprire la cassa toracica, ad aumentare l'apporto di ossigeno e a stimolare la circolazione. Inoltre, ridere innesca cambiamenti chimici che inducono la parete interna dei vasi sanguigni a dilatarsi, migliorando pure il flusso sanguigno.
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La riduzione dello stress
Kramer e gli esperti che hanno collaborato con lei hanno rilevato, in sostanza, che una bella risata può essere tranquillamente associata ad una riduzione di circa il 30% del cortisolo, ovvero l'ormone dello stress. L’esperta, professoressa associata all'Università di Toronto e ricercatrice clinica presso il Leadership Sinai Centre for Diabetes del Mount Sinai, ha dichiarato alla Cnn che lo studio del suo team, risalente a tre anni fa e basato sull'impatto della risata spontanea rispetto alla risposta allo stress, ha fornito risultati interessanti oltre che abbastanza inequivocabili. "Anche solo 10 minuti di risate possono ridurre significativamente i livelli di cortisolo", ha sottolineato Kramer. "E i risultati che abbiamo ottenuto si sono rivelati più rilevanti di quanto avessi previsto".
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Migliorare il benessere
Dunque la risata come antidoto a tutti, o forse meglio dire, quasi tutti i mali. "Siamo abituati a considerare studi che mostrano risultati del tipo 'riduce la mortalità, riduce la degenza ospedaliera, riduce questo, riduce quello'", ha osservato la professoressa. "Credo che, in generale, le persone tendano a sottovalutare gli interventi che si limitano solamente a migliorare il benessere", ha spiegato.
Una "medicina a buon mercato"
Che ridere faccia bene lo si pensa già da tempo immemore. Basta, ad esempio, visitare la casa natale del poeta inglese dell'Ottocento Lord Byron, nella quale si può ritrovare una targa che riporta una celebre frase talvolta a lui attribuita: “Ridi sempre quando puoi. È una medicina a buon mercato”. Ma anche oggi, più prosaicamente, il refrain non è cambiato. Quando si ride “il sangue circola, i polmoni si espandono”, ha confermato anche il comico americano, Craig Shoemaker.
La potenza di una risata
Negli anni '90, lo stesso Shoemaker decise di creare un alter ego chiamato "Lovemaster". Impersonificava un seduttore molto sicuro di sé e dalla parlantina fluente che sfoderava audaci battute di approccio e filosofie amorose con una voce baritonale. A suo dire, numerose coppie gli hanno attribuito addirittura il merito di averle aiutate a concepire, proprio dopo aver assistito ai suoi spettacoli.
Una missione di vita
Oggi lo stesso comico americano è così appassionato nel promuovere i benefici della risata per la salute, tanto da averne fatto quasi una sorta di missione. "Mi sono reso conto che è una medicina davvero meravigliosa, da condividere con gli altri", ha spiegato alla Cnn.
Un aiuto concreto
Un altro aneddoto corrobora la tesi del comico, il quale ha raccontato la storia di un suo amico, lo sceneggiatore Michael Goldberg, a cui nel 2001 era stato diagnosticato un tumore al cervello con una prognosi di soli tre mesi di vita. Shoemaker aveva deciso di impegnarsi a fondo collaborando con una struttura oncologica, cercando tutti i modi per aiutare il suo amico attraverso la comicità.
"Concentrarsi esclusivamente sulla sofferenza legata ai protocolli e alle metodologie di cura del cancro rende l'esperienza terribile e non incoraggia le persone a proseguire nel loro percorso di guarigione", ha raccontato ancora. "Michael è sopravvissuto per altri 15 anni dopo quella prognosi. Incredibile".
No alla rabbia
Nel tentativo di aiutare il suo amico, lo stesso Shoemaker ha ideato una serie di workshop per aiutare molte altre persone. "Servono a offrire loro un momento di reset, di ricarica e di ritrovamento di sé, proprio lì per lì, qualunque sia la difficoltà che stanno affrontando", ha spiegato. "Mentre ridi, è letteralmente impossibile provare rabbia, depressione o qualsiasi altra emozione che non sia pura felicità. La risata occupa uno spazio tutto suo".
Alimentazione, esercizio fisico e sane risate
Jamie Bendall è co-proprietario di un comedy club ad Atlanta, invece, ritiene che la comicità possa fungere da collante sociale in questi tempi così divisivi. “Quando tutti ridono all'interno di un locale, nessuno sa chi abbia votato per chi. Quando le persone affrontano i momenti più difficili, il primo segnale che le cose stanno migliorando è il ritorno della risata", ha fatto notare. Ovviamente, ha concluso, “alimentazione ed esercizio fisico sono due ingredienti fondamentali per una vita sana”. Ma non solo. "Dal punto di vista della salute, è importante fare i propri 10.000 passi al giorno, così come mantenere la moderazione nell'alimentazione e nei consumi", ha commentato. “Tuttavia, ritengo che una vita sana ed equilibrata includa anche delle sane risate”.