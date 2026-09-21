Ridere fa bene alla salute? Ecco cosa dice la scienza

Kramer e gli esperti che hanno collaborato con lei hanno rilevato, in sostanza, che una bella risata può essere tranquillamente associata ad una riduzione di circa il 30% del cortisolo, ovvero l'ormone dello stress. L’esperta, professoressa associata all'Università di Toronto e ricercatrice clinica presso il Leadership Sinai Centre for Diabetes del Mount Sinai, ha dichiarato alla Cnn che lo studio del suo team, risalente a tre anni fa e basato sull'impatto della risata spontanea rispetto alla risposta allo stress, ha fornito risultati interessanti oltre che abbastanza inequivocabili. "Anche solo 10 minuti di risate possono ridurre significativamente i livelli di cortisolo", ha sottolineato Kramer. "E i risultati che abbiamo ottenuto si sono rivelati più rilevanti di quanto avessi previsto".

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