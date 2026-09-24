Kefir, yogurt o skyr: qual è il più ricco di fermenti lattici vivi

Lo skyr viene scelto soprattutto per il suo elevato contenuto proteico e per la consistenza particolarmente cremosa e compatta, ma riporta una panoramica differente. La concentrazione di bifidobatteri e lattobacilli è notevolmente minore rispetto agli altri alimenti e non è stata rilevata la presenza di streptococchi e di lattococchi. In 100 grammi di prodotto la microflora viva è quasi nulla, ma l'apporto proteico è elevato (111 grammi di proteine).