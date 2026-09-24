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Kefir, yogurt o skyr: qual è il più ricco di fermenti lattici vivi. Il test

Salute e Benessere
©Getty

Introduzione

Quando si parla di alimenti fermentati, kefir, yogurt e skyr vengono spesso messi sullo stesso piano, ma non sono uguali. Si tratta in tutti i casi di prodotti lattiero-caseari fermentati, ma ognuno ha caratteristiche differenti per quanto riguarda i microrganismi utilizzati, il contenuto nutrizionale e soprattutto la quantità di fermenti vivi.
 

Uno studio condotto nei laboratori del Gruppo Maurizi, citato da Il Salvagente, ha analizzato 27 prodotti disponibili nei supermercati confrontando le tre tipologie e la concentrazione di fermenti. Ecco i risultati.

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Quello che devi sapere

Cosa sono i fermenti lattici

I fermenti lattici sono microrganismi utilizzati nella fermentazione del latte. Durante il processo, trasformano parte del lattosio in acido lattico, contribuendo al caratteristico gusto acidulo e alla consistenza del prodotto. Nel caso dello yogurt, i microrganismi tradizionalmente impiegati sono soprattutto Streptococcus thermophilus e Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus.

Il kefir, invece, è ottenuto grazie a una comunità più complessa di microrganismi, che può comprendere diversi batteri lattici e lieviti. Infine lo skyr, pur essendo spesso associato ai prodotti “ricchi di proteine”, nasce dalla fermentazione del latte e viene poi lavorato per ottenere una consistenza molto densa.

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Lo studio

La ricerca del Gruppo Maurizi è stata condotta sulla concentrazione di Streptococcus thermophilus, Lactococcus spp, Bifidobacterium spp, Lactobacillus spp vivi nello yogurt, nel kefir, nello skyr. Nello specifico sono stati presi in esame 9 vasetti di yogurt greco, 9 di kefir e 9 di skyr, di tre marche differenti. Dallo studio è emerso che la concentrazione di batteri probiotici varia nei diversi prodotti analizzati.

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Lo yogurt

Lo yogurt presenta una concentrazione di tutti i microrganismi pari ad almeno cento miliardi. Secondo i risultati del test, in 100 grammi di yogurt greco ci sono oltre 200 miliardi di batteri vivi. Un prodotto che grantisce quindi forza nutrizionale e digeribilità, oltre che un buon apporto proteico (9 grammi) e un contenuto ridotto di lattosio.  

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Il kefir

Secondo lo studio, il kefir presenta oltre 360 miliardi di batteri vivi ogni 100 grammi di prodotto. Ha la stessa concentrazione dello yogurt per streptococchi, lattococchi e lattobacilli e una minore concentrazione per i bifidobatteri, ma è considerato il “campione dei batteri vivi”. Oltre a essere estremamente digeribile, è caratterizzato dal 30% di lattosio in meno, con una quantità di 3-4 grammi di proteine.

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Lo skyr

Lo skyr viene scelto soprattutto per il suo elevato contenuto proteico e per la consistenza particolarmente cremosa e compatta, ma riporta una panoramica differente. La concentrazione di bifidobatteri e lattobacilli è notevolmente minore rispetto agli altri alimenti e non è stata rilevata la presenza di streptococchi e di lattococchi. In 100 grammi di prodotto la microflora viva è quasi nulla, ma l'apporto proteico è elevato (111 grammi di proteine).

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Il prodotto vincitore

Secondo il confronto, a presentare i risultati migliori da un punto di vista di concentrazione di batteri probiotici presenti è lo yogurt. A seguire il kefir e infine lo skyr, che presenta valori minori in quanto è un formaggio.

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La dose consigliata

Secondo lo studio, dalle ricerche effettuate su differenti ceppi di batteri lattici con riconosciuta capacità colonizzante è emerso che la dose giornaliera consigliata si aggira intono a 10^9 cellule vive per persona adulta. Dose che può essere assunta consumando yogurt e latti fermentati per cui è accettato un valore minimo di batteri probiotici vivi alla scadenza non inferiore a 10^7 cellule/grammo. Tale quota viene raggiunta e spesso superata da yogurt greco e kefir ma non dallo skyr.

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