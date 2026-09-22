Longevità, cose da fare dai 30 anni per avere una salute migliore a 70

Per capire come sia possibile invecchiare in buona salute, i ricercatori che studiano il processo di invecchiamento si concentrano spesso sui gruppi di persone che si discostano dalle tendenze abituali, come gli atleti master, cioè gli under 35 che partecipano regolarmente a competizioni sportive, nella corsa, nel ciclismo o in altre discipline. Queste persone mostrerebbero un picco più elevato nella funzionalità cardiovascolare e nella forza e funzionalità muscolare, seguito da un declino più tardivo. Secondo i ricercatori, imparando da loro, dovremmo raggiungere il massimo livello di forma fisica possibile durante i 30 anni, soprattutto per quanto riguarda la capacità aerobica, la flessibilità e la forza muscolare. Praticare sport è un ottimo modo per raggiungere questo obiettivo.