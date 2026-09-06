E in vista dell’avvio delle campagna, l'Agenzia europea del farmaco ha preparato il terreno approvando i vaccini e gli aggiornamenti necessari, da quelli contro il Covid-19 al vaccino combinato influenza-Covid. In Italia la situazione è analizzata in un documento realizzato con l’Istituto superiore di sanità, Regioni e Province autonome: tra le informazioni contenute ce ne sono alcune relativa alle popolazioni target, con l'abbassamento a 60 anni dell'età per la raccomandazione dei vaccini potenziati.