Introduzione

Da diversi anni ormai l’Italia scala la classifica dei Paesi più longevi al mondo. Secondo recenti dati Istat, nel 2026 la speranza di vita alla nascita è salita a 83,4 anni, in crescita sia per gli uomini sia per le donne in media di 7 anni nel periodo 1990-2024. Vivere più a lungo, tuttavia, non va sempre di pari di passo con la buona salute. Per gli scienziati la vera sfida sta soprattutto nella capacità di “investire” in anticipo sulla propria vecchiaia e di contrastare, per quanto possibile, i fattori di rischio.