I numeri

L'Iss ha analizzato una serie di dati sul tema che fanno parte di una più ampia riflessione scaturita in occasione del "World sexual and reproductive health month", proclamato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità: il tema scelto per il 2026 è "Every Body". Tornando al nostro Paese, è emerso come nel 2024 siano state registrate 2.379 nuove diagnosi di Hiv, contro le 2.507 del 2023, mentre le segnalazioni complessive di infezioni sessualmente trasmesse, abbiano sfiorato quota 8 mila, aumentando del 12% rispetto all'anno precedente.

I casi di clamidia e gonorrea

Gli esperti, come segnalano i dati che provengono dal Centro Operativo Aids dell'Iss, raccontano che nonostante una stabilità legata alle nuove diagnosi, non diminuisce il numero di persone nelle quali l'infezione viene individuata tardivamente, ovvero nel moneto in cui il numero dei linfociti CD4 risulta già basso o la malattia si è consolidata allo stadio di Aids. La tendenza legata alle altre infezioni sessualmente trasmesse è più marcata. Secondo il rapporto, nel 2024 il numero complessivo delle segnalazioni è aumentato del 12% rispetto al 2023. L'incremento più evidente riguarda la clamidia, con un aumento del 41,5% in un solo anno. Tra i maschi che fanno sesso con maschi, è emerso ancora, l'aumento dei casi di infezione da clamidia registrato nel 2024 è stato del 61,2%. Ecco poi un altro dato: nella fascia tra 15 e 24 anni l'aumento è risultato pari all'8,3%, contro il 2,7% segnalato tra le persone over 24. Anche la gonorrea mostra una crescita non trascurabile. Le segnalazioni sono quintuplicate tra il 2010 e il 2024 e proprio nell'ultimo anno considerato hanno raggiunto il valore massimo, con 1.555 casi. Tra il 2021 e il 2024 l'incremento delle segnalazioni di gonorrea è stato dell'84%.