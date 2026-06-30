Daveigh Chase, la bambina di The Ring è morta di AIDS

L’ufficio del medico legale di Los Angeles ha reso nota la causa della morte di Daveigh Chase, la protagonista del film horror The Ring (2002) e la doppiatrice di Lilo nel film d’animazione Disney Lilo & Stitch (2002) scomparsa il 16 giugno 2026 a Los Angeles all’età di 35 anni. La donna, conosciuta anche come Daveigh Schwallier, si è spenta per l’AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita). Una causa secondaria indica inoltre l’“abuso cronico di più sostanze”. Il padre di Chase, John David Schwallier, aveva dichiarato al quotidiano New York Times che la figlia era senzatetto e aveva lottato contro la tossicodipendenza fin dall’età di 13 anni. Aveva poi aggiunto di non averle parlato per molti anni. Il fidanzato di Chase, Roy Hernandez, aveva inizialmente dichiarato a TMZ che la ragazza aveva contratto la meningite e la sepsi, una grave reazione a un’infezione. Prima della sua morte, l’uomo aveva scritto in un post su GoFundMe: “Dopo un’infanzia difficile e una dolorosa rottura con la sua famiglia, Daveigh è stata vittima di bullismo e ha faticato a trovare sicurezza e felicità nel centro di Los Angeles. Quando ci siamo conosciuti, le ho promesso di proteggerla e di darle l’amore e il conforto che meritava. Insieme, abbiamo trovato momenti di felicità e speranza”. Dopo aver smesso di recitare intorno al 2016, l’attrice aveva avuto diversi problemi legali, che comprendevano le accuse di aver viaggiato a bordo di un’auto rubata e di possesso di sostanze stupefacenti.