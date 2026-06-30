Daveigh Chase, la bambina di The Ring è morta di AIDS

L’ufficio del medico legale di Los Angeles ha reso noto che l'attrice e doppiatrice, scomparsa il il 16 giugno 2026 a Los Angeles all’età di 35 anni, si è spenta anche per una causa secondaria, l’“abuso cronico di più sostanze”
L’ufficio del medico legale di Los Angeles ha reso nota la causa della morte di Daveigh Chase, la protagonista del film horror The Ring (2002) e la doppiatrice di Lilo nel film d’animazione Disney Lilo & Stitch (2002) scomparsa il 16 giugno 2026 a Los Angeles all’età di 35 anni. La donna, conosciuta anche come Daveigh Schwallier, si è spenta per l’AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita). Una causa secondaria indica inoltre l’“abuso cronico di più sostanze”. Il padre di Chase, John David Schwallier, aveva dichiarato al quotidiano New York Times che la figlia era senzatetto e aveva lottato contro la tossicodipendenza fin dall’età di 13 anni. Aveva poi aggiunto di non averle parlato per molti anni. Il fidanzato di Chase, Roy Hernandez, aveva inizialmente dichiarato a TMZ che la ragazza aveva contratto la meningite e la sepsi, una grave reazione a un’infezione. Prima della sua morte, l’uomo aveva scritto in un post su GoFundMe: “Dopo un’infanzia difficile e una dolorosa rottura con la sua famiglia, Daveigh è stata vittima di bullismo e ha faticato a trovare sicurezza e felicità nel centro di Los Angeles. Quando ci siamo conosciuti, le ho promesso di proteggerla e di darle l’amore e il conforto che meritava. Insieme, abbiamo trovato momenti di felicità e speranza”. Dopo aver smesso di recitare intorno al 2016, l’attrice aveva avuto diversi problemi legali, che comprendevano le accuse di aver viaggiato a bordo di un’auto rubata e di possesso di sostanze stupefacenti.
LA CARRIERA, DA LILO & STITCH A THE RING
Nata il 24 luglio 1990 a Las Vegas, in Nevada, nel 2001 l’attrice e doppiatrice Daveigh Chase (all’anagrafe Daveigh Schwallier), aveva prestato la voce al personaggio di Chihiro Ogino nel film d’animazione giapponese La città incantata di Hayao Miyazaki. Nello stesso anno aveva esordito come interprete nel film Donnie Darko di Richard Kelly, dove aveva interpretato Samantha Darko, la sorella minore del protagonista (Jake Gyllenhaal), mentre nel 2009 era stata la protagonista del sequel direct-to-video S. Darko di Chris Fischer. Nel 2002 aveva poi ottenuto il ruolo dell’inquietante bambina Samara Morgan, la creatrice della videocassetta maledetta nel film horror The Ring di Gore Verbinski. Il personaggio è stato interpretato anche da Kelly Stables e dalla contorsionista Bonnie Morgan, diventata celebre per essere uscita da un televisore in una delle scene più iconiche della storia del genere horror. In ogni caso, la performance di Daveigh era stata anche utilizzata come filmato d’archivio nei sequel The Ring 2 (2005) di Hideo Nakata e The Ring 3 (2017) di F. Javier Gutiérrez. Sempre nel 2002, l’attrice ora scomparsa aveva doppiato Lilo Pelekai, la giovane protagonista hawaiana del film d’animazione Disney Lilo & Stitch, ruolo per il quale aveva vinto un Annie Award come Miglior doppiatrice in un lungometraggio d’animazione. Aveva poi prestato la sua voce sia negli spin-off Provaci ancora Stitch! (2003) e Leroy & Stitch (2006), sia nella serie tv animata Lilo & Stitch. In televisione, invece, aveva interpretato Rhona Volmer (l’adolescente che era stata sposa bambina del profesta fondamentalista Roman Grant) nella serie tv Big Love, e aveva doppiato la protagonista del programma televisivo d’animazione Betsy’s Kidergarten Adventures. I suoi ultimi ruoli da attrice risalivano al 2016.
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© Webphoto, Getty
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