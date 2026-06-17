Celebre per il ruolo di Samara Morgan nel film horror del 2002 e per aver dato la voce a Lilo nel cartone Lilo & Stitch, è morta a 35 anni in seguito a una meningite e un'infezione del sangue che le aveva provocato una grave sepsi

Daveigh Chase, l'ex attrice-bambina celebre per il ruolo di Samara nel film horror The Ring e la voce di Lilo nel cartone Lilo & Stitch, è morta a 35 anni in seguito a una meningite e un'infezione del sangue che le aveva provocato una grave sepsi. Lo ha reso noto il fidanzato Roy Hernandez.

Chi era

Nata nel 1990, Daveigh Chase aveva raggiunto la notorietà grazie a diversi ruoli da protagonista, tra cui nel 2002 quello in The Ring in cui, nella parte di Samara Morgan, terrorizzò il pubblico e vinse un premio agli Mtv Movie Awards come “miglior cattiva” (Best Villain). Lo stesso anno aveva dato la voce a Lilo, l'orfanella hawaiana incompresa dai coetanei la cui vita cambia quando adotta quello che crede essere un cane randagio, ma che in realtà è l'alieno Stitch, un esperimento genetico creato per distruggere. Per questo lavoro aveva vinto un Annie Award per la migliore voce in un cartone animato. Successivamenteaveva recitato in Donnie Darko, nella serie Hbo Big Love, in Sabrina the Teenage Witch, Er, Mercy e nel quinto episodio del franchise Beethoven.

I problemi negli ultimi anni

Dopo l'ultimo ruolo come attrice nel 2016 per il videogioco Let It Die, aveva avuto diversi problemi con la legge, tra cui accuse di possesso di droga e di aver guidato per divertimento un'auto rubata. Era stata inoltre interrogata in relazione alla morte di un uomo abbandonato all'esterno di un ospedale di Los Angeles.