Malattie sessualmente trasmissibili in aumento, allarme degli esperti

Facendo una panoramica su quanto sta accadendo negli ultimi anni, gli esperti della Simast hanno analizzato l'andamento epidemiologico in Europa dove dati significativi e in aumento, riguardano, nello specifico, la gonorrea. Nel 2023, ad esempio, l'area Ue ha fatto registrare quasi 97mila casi rispetto ai circa 70mila dell'anno precedente. E nel nostro Paese i dati a disposizione raccontano di un aumento delle segnalazioni per sifilide, gonorrea, clamidia, nell'ambito di un trend influenzato dalla ripresa dei contatti sociali post Covid e anche da lacune nella prevenzione e negli screening. Diversi studi recenti, in quest'ottica, hanno segnalato che oltre alle classiche malattie veneree la platea dei patogeni di interesse si è allargata.

