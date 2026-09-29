EASD, Fuori Congresso: quando la scienza incontra la città

Milano ospita in questi giorni EASD 2026, il Congresso della European Association for the Study of Diabetes, uno dei più importanti appuntamenti scientifici internazionali dedicati al diabete e alle malattie metaboliche, con oltre 15.000 partecipanti. Accanto alle sale del Congresso, Lilly ha scelto di costruire qualcosa di diverso

Uno spazio aperto a tutti, pensato per portare la salute cardiometabolica fuori dagli ambienti riservati agli specialisti e dentro la vita quotidiana delle persone. Nasce così Fuori Congresso, l'installazione realizzata in Piazza Tre Torri e che resterà aperta al pubblico fino al prossimo 2 ottobre. Un luogo aperto, gratuito e accessibile che vuole creare un ponte fra ricerca scientifica, professionisti sanitari, istituzioni, associazioni di pazienti e cittadini. L'idea nasce da una considerazione semplice: ogni anno grandi congressi internazionali portano in una città migliaia di esperti, ricercatori e clinici, ma spesso questo patrimonio di conoscenze resta confinato all'interno delle sedi congressuali. Fuori Congresso prova a invertire la prospettiva.

Così come il Fuorisalone ha reso il design un'esperienza diffusa e accessibile, Lilly ha immaginato un'iniziativa capace di estendere il Congresso oltre i suoi confini tradizionali, creando un contatto diretto tra chi produce conoscenza scientifica e le persone che ogni giorno convivono con le grandi sfide della salute. L'obiettivo è rendere comprensibili temi complessi come diabete di tipo 2, obesità e rischio cardiovascolare, mostrando come queste condizioni siano profondamente connesse tra loro e abbiano un impatto concreto sulla vita quotidiana.

La salute cardiometabolica come sistema di connessioni

Il messaggio che attraversa l'intero progetto è racchiuso in una parola: Connecting.

Connettere le patologie, perché diabete, obesità e malattie cardiovascolari non sono compartimenti separati.

Connettere le persone, mettendo in dialogo cittadini, medici, istituzioni, associazioni e comunità scientifica.

Connettere la conoscenza alla vita reale, traducendo evidenze scientifiche in comportamenti, scelte e strumenti concreti.

Connettere il congresso alla città, affinché Milano non sia soltanto la sede di un evento internazionale ma ne diventi parte integrante.

È una visione che riflette anche l'evoluzione della medicina moderna, sempre più orientata a considerare la salute cardiometabolica come un ecosistema nel quale peso corporeo, glicemia, cuore, alimentazione, attività fisica e benessere generale sono strettamente collegati.