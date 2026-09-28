Il problema è stato individuato nella quantità di piombo risultata superiore al valore massimo previsto. È proprio questa non conformità ad aver fatto scattare il provvedimento delle autorità italiane

Un inchiostro per tatuaggi è stato ritirato dal mercato per la presenza di piombo superiore ai limiti consentiti. Il provvedimento riguarda il Dynamic Tattoo Ink Grey, prodotto dalla società spagnola Maimi Paint S.L. e commercializzato con il marchio Dynamic Platinum. Il Ministero della salute ha disposto il divieto, il ritiro e il richiamo del prodotto. Nell'avviso viene evidenziato un rischio chimico classificato come grave.