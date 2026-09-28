Inchiostro per tatuaggi ritirato dal mercato per presenza eccessiva di piombo: i rischiSalute e Benessere
Il problema è stato individuato nella quantità di piombo risultata superiore al valore massimo previsto. È proprio questa non conformità ad aver fatto scattare il provvedimento delle autorità italiane
Un inchiostro per tatuaggi è stato ritirato dal mercato per la presenza di piombo superiore ai limiti consentiti. Il provvedimento riguarda il Dynamic Tattoo Ink Grey, prodotto dalla società spagnola Maimi Paint S.L. e commercializzato con il marchio Dynamic Platinum. Il Ministero della salute ha disposto il divieto, il ritiro e il richiamo del prodotto. Nell'avviso viene evidenziato un rischio chimico classificato come grave.
Il rischio
Nella notifica ufficiale il Ministero descrive il piombo come un metallo pesante altamente tossico e lo indica come sostanza classificata come reprotossica, con la possibilità di provocare danni cronici e permanenti a diversi organi e sistemi, tra cui quello nervoso, emoglobinico, renale e osseo.
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Il lotto richiamato: 111224-DP
Il richiamo, dunque, non riguarda genericamente tutti gli inchiostri Dynamic, ma lo specifico lotto indicato nel provvedimento. Il prodotto interessato è marca Dynamic Platinum, flacone da 30 ml, lotto 111224-DP, codice 810132830747, paese d’origine Spagna. Il problema è stato individuato nella quantità di piombo risultata superiore al valore massimo previsto dalla restrizione n. 75 dell'Allegato XVII del regolamento europeo REACH.