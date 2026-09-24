Dengue, 312 casi nel 2026 di cui 47 autoctoni. La mappa dei focolai in corso in Italia

Dengue, 312 casi nel 2026 di cui 47 autoctoni. La mappa dei focolai in corso in ItaliaSalute e Benessere
Secondo i dati dell’Iss, dall’1 gennaio al 22 settembre 2026 risultano 312 casi confermati di Dengue: 47 di questi sono autoctoni mentre tutti gli altri casi sono associati a viaggi all’estero, nessun decesso. Focolai infettivi nelle province di Livorno, Lecce e Milano
Dall'1 gennaio al 22 settembre 2026 al sistema di sorveglianza nazionale dell’Istituto superiore di sanità (Iss), "risultano 312 casi confermati di Dengue: 47 di questi sono autoctoni mentre tutti gli altri casi sono associati a viaggi all’estero, nessun decesso”. Secondo l'aggiornamento del bollettino sulle arbovirosi dell’Iss, dall’inizio dell’anno “sono inoltre stati registrati 28 casi confermati di Chikungunya: 1 di questi casi è stato identificato come autoctono mentre tutti gli altri sono associati a viaggi all’estero, nessun decesso, e 3 casi di Zika virus, tutti associati a viaggi all’estero, nessun decesso”. Infine 15 casi di Usutu virus.
I focolai di Dengue
"In particolare per quanto riguarda il virus Dengue sono stati identificati 3 episodi di trasmissione locale e 4 casi attualmente considerati sporadici: un focolaio composto da 26 casi confermati di infezione con esposizione in un comune della provincia di Livorno (Toscana). Sono attualmente in corso - si legge nel bollettino - ulteriori indagini epidemiologiche e attività di contrasto al vettore; un altro focolaio è composto da 13 casi confermati di infezione, tutti sintomatici, con esposizione in alcuni comuni della provincia di Lecce (Puglia). Sono in corso ulteriori indagini epidemiologiche e attività di contrasto al vettore; un altro focolaio è composto da due casi con esposizione in un comune della provincia di Milano (Lombardia). Sono in corso ulteriori indagini epidemiologiche e attività di contrasto al vettore”.
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I casi di West Nile virus
Sono 700 i casi confermati di West Nile Virus (Wnv) da inizio anno (erano 657 nel report precedente). Secondo l’Iss, 368 si sono manifestati nella forma neuroinvasiva. Tra i casi confermati sono stati notificati 54 decessi (di cui uno in un caso importato). La letalità, calcolata sulle forme neuro-invasive autoctone finora segnalate e confermate, è pari al 14,6% (nello stesso periodo del 2025, 14,9%). Lo scorso anno nello stesso periodo erano 680 i casi segnalati con 48 decessi.
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©IPA/Fotogramma
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