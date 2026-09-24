Dengue, 312 casi nel 2026 di cui 47 autoctoni. La mappa dei focolai in corso in Italia

Secondo i dati dell’Iss, dall’1 gennaio al 22 settembre 2026 risultano 312 casi confermati di Dengue: 47 di questi sono autoctoni mentre tutti gli altri casi sono associati a viaggi all’estero, nessun decesso. Focolai infettivi nelle province di Livorno, Lecce e Milano ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Dall'1 gennaio al 22 settembre 2026 al sistema di sorveglianza nazionale dell’Istituto superiore di sanità (Iss), "risultano 312 casi confermati di Dengue: 47 di questi sono autoctoni mentre tutti gli altri casi sono associati a viaggi all’estero, nessun decesso”. Secondo l'aggiornamento del bollettino sulle arbovirosi dell’Iss, dall’inizio dell’anno “sono inoltre stati registrati 28 casi confermati di Chikungunya: 1 di questi casi è stato identificato come autoctono mentre tutti gli altri sono associati a viaggi all’estero, nessun decesso, e 3 casi di Zika virus, tutti associati a viaggi all’estero, nessun decesso”. Infine 15 casi di Usutu virus.

I focolai di Dengue "In particolare per quanto riguarda il virus Dengue sono stati identificati 3 episodi di trasmissione locale e 4 casi attualmente considerati sporadici: un focolaio composto da 26 casi confermati di infezione con esposizione in un comune della provincia di Livorno (Toscana). Sono attualmente in corso - si legge nel bollettino - ulteriori indagini epidemiologiche e attività di contrasto al vettore; un altro focolaio è composto da 13 casi confermati di infezione, tutti sintomatici, con esposizione in alcuni comuni della provincia di Lecce (Puglia). Sono in corso ulteriori indagini epidemiologiche e attività di contrasto al vettore; un altro focolaio è composto da due casi con esposizione in un comune della provincia di Milano (Lombardia). Sono in corso ulteriori indagini epidemiologiche e attività di contrasto al vettore”. Vedi anche Caso di dengue autoctona a Trieste, scatta la disinfestazione