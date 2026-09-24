La letalità, calcolata sulle forme neuro-invasive autoctone finora segnalate e confermate, è pari al 14,6%. "Salgono a 83 le province in 19 Regioni con dimostrata circolazione del virus" sottolinea il report dell'Istituto superiore della Sanità ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Cresce l'impatto del West Nile virus in Italia. Il nono bollettino settimanale dell'Istituto superiore di sanità (Iss) registra 700 casi confermati di infezione da West Nile Virus (Wnv) nell’uomo " di cui 368 si sono manifestati nella forma neuro invasiva. Di questi 5 casi sono importati: 1 Maldive, 1 Francia, 1 Belgio, 1 Grecia e 1 Olanda). 88 casi asintomatici identificati in donatori di sangue, 239 casi di febbre , 4 casi con altri sintomi e 1 caso asintomatico".

Iss: Salgono a 83 le province con dimostrata circolazione del Wnv "Tra i casi confermati sono stati notificati 54 decessi (erano 51 nel bollettino precedente) di cui uno in un caso importato. La letalità, calcolata sulle forme neuro-invasive autoctone finora segnalate e confermate, è pari al 14,6% (nello stesso periodo del 2025, 14,9%). Lo scorso anno nello stesso periodo erano 680 i casi segnalati con 48 decessi", continua il report. Nello stesso periodo sono stati segnalati 15 casi di Usutu virus (8 Lombardia, 1 Emilia-Romagna, 1 Marche, 2 Lazio, 1 Piemonte, 2 Veneto). Salgono a 83 le Province con dimostrata circolazione del Wnv appartenenti a 19 Regioni (nello scorso bollettino erano 82 province in 19 regioni)", conclude l'Iss. Approfondimento West Nile, in Italia 432 casi e 17 morti dall'inizio dell'anno

Ultima vittima all'ospedale di Grosseto: morto 89enne Intanto, risale a ieri la morte di un paziente all'ospedale di Grosseto per un caso di West Nile virus. La scomparsa dell'uomo, 89 anni, è avvenuta nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Misericordia, dove era ricoverato dopo aver contratto il virus West Nile a Marina di Grosseto. L'infezione aveva provocato una grave encefalite, una delle complicanze neurologiche più rare e severe della malattia. Approfondimento Virus West Nile, morta una donna di 72 anni in provincia di Napoli