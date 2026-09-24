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Etna, eruzione e nube di cenere: resta operativo aeroporto di Catania

Cronaca
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Il fenomeno è monitorato dall'Ingv Osservatorio etneo di Catania. Il tremore, il dato che valuta il grado di energia di risalita del magma nell'edificio vulcanico, è su valori medio-bassi

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 Nuova fase eruttiva sull'Etna. Dai crateri sommitali del vulcano è in corso un'intensa attività con un'abbondante emissione di cenere, che si disperde in direzione Sud-Sud-Est formando una nube alta circa 4 chilometri. 

Nube eruttiva alta 4 chilometri

Il fenomeno è monitorato dall'Ingv Osservatorio etneo di Catania che ha emesso un avviso per il volo, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), di colore rosso, il più alto grado di allerta su una scala di quattro. Il tremore, il dato che valuta il grado di energia di risalita del magma nell'edificio vulcanico, è su valori medio-bassi. L'attuale fase eruttiva dell'Etna, al momento, non impatta con l'operatività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania. 

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