Ladro ucciso, autopsia: vittima raggiunta da un solo proiettile

Ladro ucciso in cortile, primi risultati autopsia: vittima raggiunta da un solo proiettileCronaca
Per completare gli accertamenti, che prevedono anche una consulenza balistica, è considerato indispensabile un sopralluogo. Roberto Mollo, il 35enne che ha sparato dal balcone, è indagato per omicidio e tentato omicidio
Sarebbe stato un solo proiettile a raggiungere Gjovalin Lazri, il 36enne morto domenica scorsa a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo mentre con alcuni compagni, secondo quanto ricostruito, tentava un furto in un cascinale: sarebbero questi i risultati, ancora da confermare, delle prime analisi medico-legali svolte all'Obitorio civico di Torino su indicazione della procura di Asti. Gli specialisti depositeranno le loro conclusioni fra sessanta giorni. Per completare gli accertamenti, che prevedono anche una consulenza balistica, è considerato indispensabile un sopralluogo.
La chiamata di Mollo al 112
Roberto Mollo, il 35enne che ha sparato dal balcone e che ora è indagato per omicidio e tentato omicidio, ha premuto il grilletto dodici volte verso le ombre che si agitavano in cortile, nel buio della notte. Il Tg1 ha diffuso l'audio della sua chiamata al 112 alle 2:17 del 20 settembre: "Ho ferito un ladro, non so se è morto. Ho avuto paura, ho fatto da solo, avevo la pistola. Forse c'è una persona a terra, non so se è morto. Son disperato, mi ha preso paura, mi stava girando in casa. Mi sono armato, mi sono difeso".
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L’importanza degli accertamenti tecnici
Oggi pomeriggio l'avvocato difensore, Piermario Morra, ha incontrato Mollo. L'esito degli accertamenti tecnici sarà determinante per stabilire se il caso è da considerare un omicidio volontario, un omicidio colposo o un eccesso di legittima difesa. Stamani la salma di Lazri è stata portata nell'obitorio in una bara di legno chiaro. Subito dopo l'arrivo si sono presentati nella struttura alla periferia di Torino due giovani familiari dell'uomo, che avevano manifestato il desiderio di vederlo per l'ultima volta e, in attesa dell'inizio dell'autopsia, si sono trattenuti per qualche minuto. Ad accompagnarli c'era l'avvocata Roberta Sismondo, che ha ribadito di avere "massima fiducia nell'operato della procura e degli esperti".