Ladro ucciso, autopsia: vittima raggiunta da un solo proiettile

La chiamata di Mollo al 112

Roberto Mollo, il 35enne che ha sparato dal balcone e che ora è indagato per omicidio e tentato omicidio, ha premuto il grilletto dodici volte verso le ombre che si agitavano in cortile, nel buio della notte. Il Tg1 ha diffuso l'audio della sua chiamata al 112 alle 2:17 del 20 settembre: "Ho ferito un ladro, non so se è morto. Ho avuto paura, ho fatto da solo, avevo la pistola. Forse c'è una persona a terra, non so se è morto. Son disperato, mi ha preso paura, mi stava girando in casa. Mi sono armato, mi sono difeso".