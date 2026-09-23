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Incidente sul lavoro a Bergamo, 66enne muore travolto da una trave

Cronaca

L'uomo è stato colpito da una trave in acciaio nel parcheggio di un'azienda di Cortenuova nella Bergamasca. I soccorritori, giunti sul posto, hanno potuto soltanto constatarne il decesso

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Un altro morto sul lavoro si conta nella giornata di oggi. Dopo il decesso del 22enne Andrea Moretti, al Colosseo, un altro lavoratore ha perso la vita nel parcheggio di un'azienda di Cortenuova nella Bergamasca. L’uomo, 66 anni, è morto dopo essere stato colpito una trave in acciaio.

 

L'incidente

L'allarme è scattato poco prima delle 14, quando il 66enne è stato colpito dalla trave in acciaio, rimanendo poi schiacciato contro una ringhiera. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica, oltre all'elisoccorso decollato da Bergamo, ma i soccorritori non hanno potuto che constatare il decesso del lavoratore. Sul posto anche carabinieri e polizia locale, con i tecnici di Ats per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Incidente sul lavoro anche a Brembate, dove un ragazzo di 22 anni è stato portato con l'elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere rimasto incastrato in un compattatore di cartone in un'azienda. Il giovane non è in pericolo di vita.  

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