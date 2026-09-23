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Sassari, investe due bimbe sulle strisce e scappa: caccia al pirata della strada

Cronaca

Le piccole stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali assieme a loro madre. Sono state portate al pronto soccorso con le ambulanze del 118 dove non sono state riscontrate ferite gravi. La polizia sta cercando di identificare il conducente della vettura

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Paura per due bambine questa mattina in via Rockfeller, a Sassari. Le piccole sono state investite da un'auto mentre attraversavano la strada con la loro mamma sulle strisce pedonali. Secondo quanto riportato, il conducente della vettura, che  stava sorpassando una colonna di macchine ferma per far attraversare le bimbe, si è fermato per un istante, poi è scappato facendo perdere le sue tracce. Le bambine sono state trasportate al pronto soccorso del Santissima Annunziata con le ambulanze del 118. Le loro condizioni non sono gravi. La polizia locale, intervenuta sul posto, sta ora cercando di identificare l'automobilista pirata.

 

 

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