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Evacuato hotel sull'Etna, si sospetta esalazioni di monossido

Cronaca

Molte persone hanno accusato malori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Ragalna, che hanno avviato le indagini insieme ai vigili del fuoco per individuare l’origine dei malori e mettere in sicurezza l’intera struttura

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Ospiti evacuati nel corso della notte appena trascorsa al "Rifugio Sapienza", la storica struttura ricettiva situata sul versante sud dell’Etna, all’altezza della stazione della funivia. Diverse persone che risiedevano nell’hotel-ristorante hanno accusato malori dopo aver inalato, presumibilmente, monossido di carbonio. I clienti sono stati immediatamente soccorsi e trasportati al Policlinico di Catania. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Ragalna, che hanno avviato le indagini insieme ai vigili del fuoco per individuare l’origine dei malori e mettere in sicurezza l’intera struttura.

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