Evacuato hotel sull'Etna, si sospetta esalazioni di monossido

Molte persone hanno accusato malori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Ragalna, che hanno avviato le indagini insieme ai vigili del fuoco per individuare l’origine dei malori e mettere in sicurezza l’intera struttura

Ospiti evacuati nel corso della notte appena trascorsa al "Rifugio Sapienza", la storica struttura ricettiva situata sul versante sud dell’Etna, all’altezza della stazione della funivia. Diverse persone che risiedevano nell’hotel-ristorante hanno accusato malori dopo aver inalato, presumibilmente, monossido di carbonio. I clienti sono stati immediatamente soccorsi e trasportati al Policlinico di Catania. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Ragalna, che hanno avviato le indagini insieme ai vigili del fuoco per individuare l’origine dei malori e mettere in sicurezza l’intera struttura.