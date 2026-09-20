Tragedia in mare all’isola di Giannutri, isola dell’arcipelago toscano in provincia di Grosseto. Un uomo di 64 anni è deceduto questa mattina dopo aver avuto un malore mentre faceva un’immersione. I soccorsi sono stati attivati alle 10.38, tramite la centrale operativa del 118 della Asl Tse. Sul luogo dell'incidente sono giunti la Croce Rossa di Giannutri, l'elisoccorso Pegaso 2 e le unità della Guardia costiera. Nonostante i tentativi di rianimazione, i sanitari non hanno potuto far altro che confermare il decesso della vittima.

Cosa sappiamo

Stando alle prime informazioni, l’uomo stava facendo un’immersione con le bombole. Il malore che ne ha provocato la morte è avvenuto sotto gli occhi della moglie che era con lui. Quando i soccorritori hanno recuperato il corpo dall’acqua, per il 64enne non c’era nulla da fare. Insieme ai soccorritori del 118 sono intervenute anche le autorità che stanno indagando per ricostruire la dinamica e capire cosa abbia provocato il decesso dell’uomo. L’immersione, secondo quanto si è appreso, sarebbe stata organizzata con un centro diving.