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Calabria, coltivazioni di marijuana nei boschi dell'Aspromonte: 2 arresti

Cronaca

Le piantagioni, composte da oltre 1.000 piante e centinaia di arbusti, si trovavano nei territori di Platì, San Luca, Gioiosa Ionica e al confine tra Roccella Jonica e Serra San Bruno. Intervenuti sul posto, i militari hanno arrestato due persone che si stavano occupando della coltivazione nella zona di Platì

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I carabinieri hanno scoperto piantagioni di marijuana, dal valore potenziale di oltre un milione di euro, nei boschi dell'Aspromonte in Calabria. Le piantagioni, composte da oltre 1.000 piante e centinaia di arbusti, si trovavano nei territori di Platì, San Luca, Gioiosa Ionica e al confine tra Roccella Jonica e Serra San Bruno. Intervenuti sul posto, i militari hanno arrestato due persone che si stavano occupando della coltivazione nella zona di Platì. Situate in zone particolarmente difficili da raggiungere, le piantagioni erano dotate anche di sistemi di irrigazione artigianali o automatizzati.

Le piantagioni tra Platì e San Luca

Il blitz dei carabinieri, con il supporto dello Squadrone eliportato dei carabinieri cacciatori “Calabria” di Vibo Valentia e dell’8° Nucleo elicotteri carabinieri, ha permesso quindi di sottrarre un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, che secondo le stime avrebbe superato il valore di un milione di euro. In particolare a Platì, i militari hanno individuato una piantagione composta da 251 piante di canapa indiana. Mentre a San Luca ne sono state rinvenute 700, alte fino a due metri e mezzo. Nelle coltivazioni era stato installato anche un sistema di irrigazione artigianale. Dopo aver effettuato la campionatura per le successive analisi di laboratorio, i carabinieri hanno poi estirpato e distrutto l'intera coltivazione, secondo le procedure previste. 

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