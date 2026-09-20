Le tensioni internazionali dominano le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Tra i temi principali, l’offensiva degli Houthi in Arabia Saudita, l’avvertimento a Roma, il sì dell’Europa a mandare più navi nel Mar Rosso e il rischio di choc petrolifero. Tra le notizie di cronaca, spazio al caso della professoressa accoltellata da un 13enne. E poi l’omaggio del calcio - e non solo – a Sandro Mazzola