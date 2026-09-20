Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 settembre: la rassegna stampa di Sky TG24
Le tensioni internazionali dominano le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Tra i temi principali, l’offensiva degli Houthi in Arabia Saudita, l’avvertimento a Roma, il sì dell’Europa a mandare più navi nel Mar Rosso e il rischio di choc petrolifero. Tra le notizie di cronaca, spazio al caso della professoressa accoltellata da un 13enne. E poi l’omaggio del calcio - e non solo – a Sandro Mazzola
- “Gli Houthi sfidano l’Italia”, è il titolo d’apertura. Ancora: “I miliziani: ‘Perché i vostri caccia sono in Arabia?’. Droni e missili contro Riad: fiamme sull’aeroporto. Tajani: non siamo in guerra. L’Ue dice sì a Roma: la missione va rafforzata”. Nella foto grande: “L’omaggio del calcio a Mazzola”.
- Apertura sulle tensioni in Medio Oriente: “Sì Ue all’Italia: più navi nel Mar Rosso”. Ancora: “Kallas apre a Crosetto: rafforzare missione Aspides. E gli Houthi avvisano Roma: ‘Non siamo in guerra ma i vostri caccia aiutano i sauditi nel conflitto’”. Sotto: “Conte presenta l’agenda: ‘Non tratto il no al riarmo’”. Accanto: “La prof accoltellata, il video rituale: ‘Il ragazzo istigato dai suprematisti’”.