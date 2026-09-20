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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 settembre: la rassegna stampa di Sky TG24

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Le tensioni internazionali dominano le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Tra i temi principali, l’offensiva degli Houthi in Arabia Saudita, l’avvertimento a Roma, il sì dell’Europa a mandare più navi nel Mar Rosso e il rischio di choc petrolifero. Tra le notizie di cronaca, spazio al caso della professoressa accoltellata da un 13enne. E poi l’omaggio del calcio - e non solo – a Sandro Mazzola

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