Rozzano, ai pm informativa carabinieri su ronde: anche odio razziale

Nell'informativa, che prelude all'apertura di un'indagine, i carabinieri hanno riportato le annotazioni sugli episodi dei giorni scorsi di 'giustizia fai da te' e 'ronde' nell'hinterland milanese
Era attesa dalla procura di Milano ed è arrivata l'annotazione dei carabinieri sugli episodi dei giorni scorsi di 'giustizia fai da te' e 'ronde' a Rozzano, nell'hinterland milanese. Un fenomeno che ha preso il via mercoledì scorso con il pestaggio di un marocchino da parte di alcuni passanti, in quanto indicato come colui che poco prima aveva strattonato una donna di 40 anni, poi soccorsa. Nell'informativa, che prelude all'apertura di una indagine, i militari, che nei giorni scorsi hanno individuato in due persone gli autori dell'aggressione allo straniero, hanno ipotizzato il reato di percosse con l'aggravante dell'odio razziale.
I controlli
I carabinieri hanno svolto nella serata di ieri un servizio straordinario di controllo del territorio a Rozzano, la cittadina alle porte di Milano dove negli ultimi giorni si sono tenute manifestazioni improvvisate, una sorta di 'ronde' per la sicurezza. I controlli con presenza rafforzata dei carabinieri - che rientrano nelle strategie definite dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica - hanno riguardato le zone di maggiore degrado. Sono state identificate 57 persone e controllati 21 veicoli e un locale. Una persona è stata arrestata per droga, quattro sono state denunciate per illeciti in materia di stupefacenti, contro il patrimonio e porto abusivo d'armi. Sempre ieri altri servizi straordinari sono stati eseguiti a Milano da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale: nel pomeriggio nel quartiere di Lambrate e di notte nella zona della Darsena e dei Navigli. Sono state identificate 492 persone, controllati 111 veicoli e 22 esercizi commerciali, con multe per le irregolarità riscontrate. Una persona è stata arrestata per illeciti in materia di stupefacenti, tre sono state denunciate sempre per droga e immigrazione clandestina, mentre tre stranieri sono stati portati in Questura per l'identificazione.
Le ronde
Rozzano, comune alla periferia dell'hinterland di Milano, rimane osservato speciale dalle Forze dell'ordine dopo le manifestazione spontanee di due e tre giorni fa, in cui si sono verificati due episodi di 'giustizia fai da te' ai quali avevano partecipato circa 200 persone. L'allerta è alta e c'è il timore che i cortei improvvisati si trasformino in ronde che hanno trovato la ferma opposizione del Comune. "Siamo assolutamente contrari a ronde e violenza privata", ha spiegato il sindaco di Rozzano Mattia Ferretti che aveva cercato di mediare e calmare gli animi tra i manifestanti. Rimane la richiesta di maggior invio di rappresentanti delle Forze dell'ordine nel comune amministrato da una giunta di centrodestra: territorio indicato come 'zona rossa', con controlli delle forze dell'ordine aumentati, è l'unica realtà del Nord a essere stata inserita nel 'decreto Caivano' .