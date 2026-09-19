Rozzano, ai pm informativa carabinieri su ronde: anche odio razziale

Nell'informativa, che prelude all'apertura di un'indagine, i carabinieri hanno riportato le annotazioni sugli episodi dei giorni scorsi di 'giustizia fai da te' e 'ronde' nell'hinterland milanese ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Era attesa dalla procura di Milano ed è arrivata l'annotazione dei carabinieri sugli episodi dei giorni scorsi di 'giustizia fai da te' e 'ronde' a Rozzano, nell'hinterland milanese. Un fenomeno che ha preso il via mercoledì scorso con il pestaggio di un marocchino da parte di alcuni passanti, in quanto indicato come colui che poco prima aveva strattonato una donna di 40 anni, poi soccorsa. Nell'informativa, che prelude all'apertura di una indagine, i militari, che nei giorni scorsi hanno individuato in due persone gli autori dell'aggressione allo straniero, hanno ipotizzato il reato di percosse con l'aggravante dell'odio razziale.

I controlli I carabinieri hanno svolto nella serata di ieri un servizio straordinario di controllo del territorio a Rozzano, la cittadina alle porte di Milano dove negli ultimi giorni si sono tenute manifestazioni improvvisate, una sorta di 'ronde' per la sicurezza. I controlli con presenza rafforzata dei carabinieri - che rientrano nelle strategie definite dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica - hanno riguardato le zone di maggiore degrado. Sono state identificate 57 persone e controllati 21 veicoli e un locale. Una persona è stata arrestata per droga, quattro sono state denunciate per illeciti in materia di stupefacenti, contro il patrimonio e porto abusivo d'armi. Sempre ieri altri servizi straordinari sono stati eseguiti a Milano da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale: nel pomeriggio nel quartiere di Lambrate e di notte nella zona della Darsena e dei Navigli. Sono state identificate 492 persone, controllati 111 veicoli e 22 esercizi commerciali, con multe per le irregolarità riscontrate. Una persona è stata arrestata per illeciti in materia di stupefacenti, tre sono state denunciate sempre per droga e immigrazione clandestina, mentre tre stranieri sono stati portati in Questura per l'identificazione.