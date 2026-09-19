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Roma, donna di 69 anni morta in casa: trovata un'arma

Cronaca

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. A dare l'allarme al 112, intorno alle 11.45, sarebbe stato il marito della vittima

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Una donna di 69 anni è stata trovata morta questa mattina in un appartamento di Tor Bella Monaca, nella periferia est di Roma. La donna, secondo quanto riferito, sarebbe stata trovata riversa in una pozza di sangue nella sua casa di via Fratelli Mazzocchi, nella zona di Grotte Celoni. L'arma rinvenuta nell'appartamento è stata sequestrata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare

altro che constatare il decesso della donna. A dare l'allarme al 112, intorno alle 11.45, sarebbe stato il marito della vittima. Agli agenti della polizia intervenuti con le pattuglie della Squadra Mobile e del commissariato Casilino, l'uomo, sotto choc, avrebbe raccontato di aver trovato la moglie già morta nell'abitazione. Sul posto sono intervenuti anche gli esperti della Polizia Scientifica per i rilievi e il magistrato

di turno. La ricostruzione fornita dal marito è ora al vaglio degli investigatori. Al momento gli inquirenti stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e non viene esclusa alcuna ipotesi.

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