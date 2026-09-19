Napoli, provano a consegnare droga con drone in carcere: 3 arresti

Il pilota 40enne, di Boscoreale e già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato con un joystick ancora tra le mani: con sé aveva 15,41 grammi di cocaina e 5.90 grammi di crack
Tre uomini, rispettivamente di 40, 18 e 20 anni, sono stati arrestati dai carabinieri per aver tentato di far entrare droga nel carcere di Poggioreale di Napoli utilizzando un drone. Il pilota 40enne, di Boscoreale e già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato con un joystick ancora tra le mani: con sé aveva 15,41 grammi di cocaina e 5.90 grammi di crack. Trovati anche quattro telefoni e un drone già preparato e pronto a volare con nastro isolante e filo da pesca.
Sequestri frequenti
Le indagini dei carabinieri nei mesi scorsi avevano già portato a individuare l'esistenza di piloti specializzati, incaricati di effettuare le consegne di stupefacente e di telefonini con sim, ma i sequestri avevano solo riguardato carico e droni. Piloti che, per gli inquirenti, hanno compensi specifici. La frequenza dei sequestri documentati nel corso del 2026, inoltre, dimostra che il fenomeno non può più essere considerato una serie di eventi isolati.