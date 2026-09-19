Napoli, provano a consegnare droga con drone in carcere: 3 arresti

Il pilota 40enne, di Boscoreale e già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato con un joystick ancora tra le mani: con sé aveva 15,41 grammi di cocaina e 5.90 grammi di crack

Tre uomini, rispettivamente di 40, 18 e 20 anni, sono stati arrestati dai carabinieri per aver tentato di far entrare droga nel carcere di Poggioreale di Napoli utilizzando un drone. Il pilota 40enne, di Boscoreale e già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato con un joystick ancora tra le mani: con sé aveva 15,41 grammi di cocaina e 5.90 grammi di crack. Trovati anche quattro telefoni e un drone già preparato e pronto a volare con nastro isolante e filo da pesca.