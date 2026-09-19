Messina, 49enne fermato su mandato di arresto europeo

Un cittadino italiano di 49 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità della Germania, è stato arrestato dalla Polizia di Stato nel Messinese, nell’ambito di un'operazione effettuata dagli agenti della Polizia ferroviaria di Barcellona Pozzo di Gotto nel corso di mirati servizi di vigilanza a bordo dei convogli ferroviari. Durante le attività di identificazione, gli agenti hanno accertato che l'uomo risultava ricercato dalle autorità tedesche dalla seconda metà del mese di agosto per diversi reati commessi su territorio tedesco. Dopo gli approfondimenti e le verifiche, l’uomo è stato accompagnato presso gli uffici di polizia e successivamente condotto nel carcere "Vittorio Madia" di Barcellona Pozzo di Gotto per l'avvio delle procedure previste in materia di estradizione.