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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 settembre: la rassegna stampa

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È l'abbattimento del drone in Lituania da parte dei jet italiani a dominare le aperture dei giornali in edicola. Per il ministro della Difesa Crosetto, in visita a Vilnius, si tratta con ogni probabilità di un ordigno di fabbricazione russa. Mosca, intanto, torna a minacciare la Polonia. Grande spazio anche al via libera alla legge elettorale in Senato: in. Aula ultime scintille con le opposizioni. Sugli sportivi la vigilia di Europa League del Milan e il difficile momento di Luciano Spalletti alla Juventus

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