È l'abbattimento del drone in Lituania da parte dei jet italiani a dominare le aperture dei giornali in edicola. Per il ministro della Difesa Crosetto, in visita a Vilnius, si tratta con ogni probabilità di un ordigno di fabbricazione russa. Mosca, intanto, torna a minacciare la Polonia. Grande spazio anche al via libera alla legge elettorale in Senato: in. Aula ultime scintille con le opposizioni. Sugli sportivi la vigilia di Europa League del Milan e il difficile momento di Luciano Spalletti alla Juventus
- Sono le ultime tensioni nel Baltico, con l'abbattimento di un drone da parte dei jet italiani in Lituania, ad aprire la gran parte dei quotidiani in edicola stamattina, a cominciare dal Corriere della Sera. Per il ministro della Difesa Crosetto è probabile che fosse di provenienza russa. Taglio alto per il via libera del Senato alla legge elettorale: ultime scintille in Aula con l'opposizione. Stop a Schengen, nuova proroga dell'Italia verso la Spagna. La risposta di Madrid è furiosa
- Su Repubblica si parla esplicitamente di 'drone russo in Lituania' come di un 'messaggio per l'Italia'. L'abbattimento proprio nel giorno della visita di Crosetto a Vilnius. L'ambasciatore di Mosca a Roma applaude Salvini. "Con lui torna il realismo". Anche qui, grosso spazio per l'ok alla legge elettorale tra le proposte delle opposizioni. Ora, però, Meloni teme il voto segreto alla Camera
- 'Jet italiani contro i droni russi' è anche il titolo di apertura della Stampa. Mosca minaccia la Polonia: "Possiamo farla sparire". Intimidazione verso un elicottero danese. A centro pagina, fotonotizia per lo schiaffo della Corte Suprema Usa a Donald Trump, con la bocciatura della riforma del voto di Midterm. Ira del presidente Usa: "È succube a Biden"
- Identica apertura anche per il Messaggero, col ministero della Difesa italiano che ipotizza un messaggio da parte dei russi in occasione dell'arrivo a Vilnius di Crosetto. Taglio alto per i funerali di Emma Bonino, mentre a centro pagina c'è spazio per la cronaca, col caso della donna colpita a Roma con un'arma ad aria compressa: prima di lei altri sei casi
- Vigilia di Europa League in primo piano sulla Gazzetta dello Sport, col Milan che si prepara ad affrontare a sfidare il Benfica tornando a cavalcare un palcoscenico europeo dopo 575 giorni. Testa a testa tra Inter e e Roma: le due capolista impressionano nel lungo avvicinamento alla super sfida di sabato. A Bologna esonerato Tedesco: ora toccca a Palladino
- Processo a Luciano Spalletti sul Corriere dello Sport, dopo la rovinosa sconfitta della Juventus col Sassuolo. L'amministratore delegato bianconero Carnevali difende il tecnico toscano, ma sui social è già partito il tam tam per chiedere il ritorno di Antonio Conte. Nec e Atalanta i prossimi due esami. L'Inter, intanto, perde per infortunio Calhanoglu e Stones
- Su Tuttosport è il il ct nella Nazionale di pallanuoto, Sandro Campagna, a suonare la carica ai bianconeri: "Juve, pensa positivo" Taglio alto per l'allenatore del Torino Ignazio Abate già sotto esame, mentre a Bologna arriva Palladino al posto di Tedesco
- Il primo sì alla legge elettorale trova spazio anche sul Giornale, assieme a svariate notizie di cronaca, tra le quali il rinvio a giudizio di Roberto Vecchioni per avere diffamato il figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa
- 'Giustizia penale, tempi ridotti del 40%' titola in prima pagina Il Sole 24 Ore: meno di un anno in primo grado, più veloci anche in Appello e Cassazione. Medio Oriente, lettera di 100 deputati all'Ue per chiedere sanzioni ai coloni. Crimini di guerra, l'Onu chiede acccesso a i corpi sepolti a Gaza
- Sul Fatto Quotidiano si torna a parlare di 'eurobavaglio', con lo "scudo democratico" contro le interferenze, ma solo russe. Primo sì alla legge elettorale, sulle firme lite Schlein-Conte. Ranucci ricorre: la Rai avvia l'iter per il licenziamento
- Su Libero si prende di mira la richiesta di protezione respinta a una donna senegalese. Dopo il ricorso, si legge, il giudice deciderà tra sei anni. Spazio anche ai nuovi sviluppi del caso Ranucci: spunta un'altra cena
- 'Broglio di ricino' è, invece, il gioco di parole scelto dal Manifesto per raccontare l'avanzata della nuova legge elettorale. Ora resta solo il via libera della Camera per l'approvazione definitiva. La Corte Suprema respinge il tentativo di Trump di limitare il voto per posta in vista delle elezioni di Midterm
- Legge elettorale in primo piano anche sull'apertura del Resto del Carlino: via libera in Senato, ma le opposizioni insorgono. A centro pagina in evidenza il toccante mesaggio di Michael J. Fox dal palco degli Emmy: "Mai arrendersi al Parkinson"