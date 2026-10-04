Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

San Francesco, ad Assisi le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte. FOTO

Cronaca fotogallery
10 foto
©Ansa

Culminano oggi, 4 ottobre, le celebrazioni per l'anniversario della scomparsa del Santo Patrono d'Italia, che cade nell’Anno Giubilare Francescano, proclamato da Papa Leone XIV (dal 10 gennaio 2026 al 10 gennaio 2027). Nella cittadina del santo è arrivato per l'occasione anche il presidente Mattarella: "Il sole di Francesco possa illuminare il mondo"

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Cronaca: Ultime Gallery

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

Le proteste in Spagna contro la crisi abitativa e il destino incerto del premier Sanchez,...

15 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

In apertura dei giornali, il Cdm dà via libera al Documento programmatico: extradeficit e...

16 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 2 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi spazio al pressing dell'Italia sull'Ue per ottenere più...

16 foto

Vittorio Sgarbi, la sua storia tra arte, politica e polemiche. FOTO

Cronaca

Nato l’8 maggio 1952, è stato più volte membro del Parlamento. Deputato alla Camera fino al 2022,...

22 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 1 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

Il tentato dirottamento del volo Dubai-Tel Aviv apre quasi tutte le edizioni dei giornali in...

13 foto

video in evidenza

    Cronaca: Articoli correlati

    Vasto incendio in un camping a Peschiera del Garda, diversi feriti

    Cronaca

    L'allarme è scattato poco prima delle 6 di mattina e l'intervento, per quanto l'incendio ora sia...

    Vieste, padre e figlio cadono da terrazzo durante festa di nozze

    Cronaca

    Entrambi sono stati trasportati d'urgenza con l'elisoccorso in strutture sanitarie. Il minore...

    Stragi '92, gip: "Giusta la pista mafia-appalti, ma mancano prove"

    Cronaca

    Si chiude la tranche di inchieste che vedeva proprio nel rischio che i magistrati Falcone e...