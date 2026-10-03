800 anni morte San Francesco d’Assisi, attori che l’hanno interpretato

Il 3 ottobre 1226 si spegneva il "poverello" di Assisi, figura dirompente nella tradizione cristiana divenuto simbolo universale di pace, fratellanza e amore per la natura. Canonizzato appena due anni dopo la scomparsa e proclamato nel giugno 1939 Patrono d'Italia, la straordinaria vita di Francesco ha ispirato più volte i registi nei racconti destinati al grande e al piccolo schermo Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Oggi, 3 ottobre 2026, cadono gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi. Figura dirompente nella tradizione cristiana per la scelta di distaccarsi dai beni materiali e di abbracciare una vita votata all'umiltà, il "poverello" incarna valori universali come la pace, la fratellanza e l'amore per il creato. Fondatore dell'Ordine Francescano, canonizzato appena due anni dopo la scomparsa, nel giugno 1939 Papa Pio XII lo ha proclamato Patrono d'Italia. Santo protettore anche degli animali e dei commercianti, Francesco continua ancora oggi ad essere uno dei nomi più diffusi in Europa. Il 13 marzo 2013 ha ispirato Jorge Mario Bergoglio nella scelta del nome pontificale. Il predicatore ha sempre suscitato un grande interesse anche nelle arti, dalle innumerevoli tele pittoriche che lo raffigurano a film e serie televisive incentrate sulla sua straordinaria biografia. Ecco alcune delle pellicole più celebri che narrano del Santo di Assisi e gli attori, italiani e stranieri, che lo hanno interpretato.

LOU CASTEL - "FRANCESCO D'ASSISI" (1966) Nello sceneggiato Rai diretto da Liliana Cavani trasmesso nel 1966, Lou Castel veste i panni del giovane figlio di un ricco mercante che dopo una giovinezza dissipata entra in una profonda crisi spirituale. Dopo anni di predicazione si ritira a La Verna (Arezzo) dove nel 1224 riceve il dono delle stimmate. Nella notte tra il 3 e il 4 ottobre 1226, muore presso la Porziuncola di Santa Maria degli Angeli ad Assisi circondato dai suoi discepoli. Graham Faulkner - "Fratello sole, sorella luna" (1972) Tra i film su San Francesco rimasti impressi nella memoria collettiva spicca Fratello sole, sorella luna di Franco Zeffirelli del 1972. A prestare il volto del frate è l'attore britannico Graham Faulkner, che nonostante la brillante interpretazione si allontana dalle scene fino a lasciarle del tutto nel 1984. La pellicola, incentrata sulla vocazione e sull'istituzione della Regola di Francesco, ha valso a Zeffirelli il David di Donatello per la "migliore regia" e ha sfiorato il Premio Oscar per la "migliore sceneggiatura". Approfondimento 4 ottobre festa nazionale per San Francesco, ok definitivo del Senato

MICKEY ROURKE - "FRANCESCO" (1989) Nel 1989, Liliana Cavani torna a dirigere un film sul "poverello" di Assisi raccontato questa volta attraverso i ricordi di Santa Chiara e dei suoi primi seguaci. Protagonista di Francesco è Mickey Rourke che ripercorre le principali tappe della vita fino alla rinuncia completa dei beni terreni per dedicarsi a Dio e al prossimo. Presentato in concorso al 42esimo Festival del cinema di Cannes, il lungometraggio fa incetta di premi nazionali: il David di Donatello e il Nastro d'argento per la migliore scenografia. RAOUL BOVA - "FRANCESCO" (2002) Nel primi anni Duemila, forse sull'onda anche dello storico Giubileo del 2000, la vita di San Francesco torna al centro di uno sceneggiato adattato per il piccolo schermo. Nella miniserie Mediaset in due puntate Francesco del 2002, diretta da Michele Soavi, un giovane Raoul Bova indossa sandali e saio e perde 17 chili per interpretare meglio il ruolo. Presentata in anteprima a Roma con l'allora Capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi, la serie ha raccolto il plauso dei frati di Assisi che l'hanno giudicata "uno strumento di grande catechesi" e uno dei film "meglio riusciti" su San Francesco. Approfondimento Festival del Medioevo, a Gubbio cinque giorni dedicati a San Francesco