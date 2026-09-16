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Festival del Medioevo, a Gubbio cinque giorni dedicati a San Francesco

Spettacolo

Cinque giorni di lezioni, incontri e grandi ospiti per rileggere il Medioevo attraverso la figura del patrono d'Italia. Un'edizione speciale dedicata agli 800 anni dalla morte del santo

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Dal 23 al 27 settembre Gubbio ospita la dodicesima edizione del Festival del Medioevo, che quest'anno celebra gli 800 anni dalla morte di Francesco d'Assisi con il tema Il tempo di Francesco. Homo homini lupus. Per la prima volta la manifestazione si trasferisce nel complesso della Chiesa e del Convento di San Francesco, dove oltre sessanta lezioni di storia, incontri e attività ricostruiranno il Duecento attraverso la figura del santo, il francescanesimo e le grandi trasformazioni politiche, economiche e culturali del Medioevo.

Le grandi firme della divulgazione storica

Il programma riunisce quasi cento studiosi italiani e internazionali, con quattro serate d'autore affidate a Dario Fabbri, Franco Cardini, Stefano Nazzi e Matteo Saudino, oltre alla tradizionale Fiera del Libro Medievale, agli Scriptoria dedicati alla miniatura e alla calligrafia e a mostre e visite guidate. Ad aprire il Festival sarà Jacques Dalarun, mentre l'anteprima con Alessandro Barbero ha già registrato il tutto esaurito, confermando il successo di una manifestazione che usa la storia come strumento per leggere il presente.

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