Ligabue, la possibile scaletta del concerto a Bologna

Conto alla rovescia per i fan emiliani di Luciano Ligabue. Sabato 10 ottobre, dalle 21.00, il cantautore porterà il suo spettacolo all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, per l'unica data in città della tranche autunnale de La notte di Certe notti.

Il progetto, che si avvia ormai verso il gran finale, celebra tre ricorrenze importanti: i trent'anni del singolo Certe notti e dell'album Buon compleanno Elvis, oltre ai vent'anni dal primo leggendario raduno di Campovolo.

Dagli stadi ai palazzetti

Archiviata un'estate negli stadi, chiusa con il tutto esaurito al Meazza di Milano il 20 giugno, Ligabue ha deciso di proseguire il viaggio in arene più intime. La parte autunnale del tour è partita con la data zero di Jesolo del 12 settembre, seguita dal debutto ufficiale all'Arena di Verona il 22 settembre. Ogni concerto è pensato come un evento irripetibile, con una sola sera per ciascuna città.

Sul palco il Liga è circondato dai musicisti che lo seguono da tanti anni: Federico Poggipollini, Max Cottafavi, Mel Previte e Niccolò Bossini alle chitarre, Luciano Luisi alle tastiere e Davide Pezzin al basso. Alla batteria c'è invece Lenny Ligabue, figlio dell'artista. Proprio a Jesolo il pubblico ha assistito a un momento molto emozionante: per la prima volta Ligabue ha cantato dal vivo insieme alla figlia Linda, interpretando con lei A modo tuo

Le prossime date del tour

Dopo l'appuntamento emiliano, il tour scenderà verso il Sud: il 14 ottobre Ligabue sarà al PalaRescifina di Messina, il 16 al PalaSele di Eboli e il 18 al PalaFlorio di Bari. Il 20 ottobre toccherà poi al Pala Prometeo di Ancona, prima della chiusura del 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano, che sarà anche l'ultimo live dell'anno per il cantautore.