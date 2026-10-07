Ligabue, la possibile scaletta del concerto a Bologna

Sabato 10 ottobre il rocker di Correggio arriva all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno per l'unico appuntamento bolognese del tour nei palasport "La notte di Certe notti"
Conto alla rovescia per i fan emiliani di Luciano Ligabue. Sabato 10 ottobre, dalle 21.00, il cantautore porterà il suo spettacolo all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, per l'unica data in città della tranche autunnale de La notte di Certe notti.
Il progetto, che si avvia ormai verso il gran finale, celebra tre ricorrenze importanti: i trent'anni del singolo Certe notti e dell'album Buon compleanno Elvis, oltre ai vent'anni dal primo leggendario raduno di Campovolo.
Dagli stadi ai palazzetti
Archiviata un'estate negli stadi, chiusa con il tutto esaurito al Meazza di Milano il 20 giugno, Ligabue ha deciso di proseguire il viaggio in arene più intime. La parte autunnale del tour è partita con la data zero di Jesolo del 12 settembre, seguita dal debutto ufficiale all'Arena di Verona il 22 settembre. Ogni concerto è pensato come un evento irripetibile, con una sola sera per ciascuna città.
Sul palco il Liga è circondato dai musicisti che lo seguono da tanti anni: Federico Poggipollini, Max Cottafavi, Mel Previte e Niccolò Bossini alle chitarre, Luciano Luisi alle tastiere e Davide Pezzin al basso. Alla batteria c'è invece Lenny Ligabue, figlio dell'artista. Proprio a Jesolo il pubblico ha assistito a un momento molto emozionante: per la prima volta Ligabue ha cantato dal vivo insieme alla figlia Linda, interpretando con lei A modo tuo
Le prossime date del tour
Dopo l'appuntamento emiliano, il tour scenderà verso il Sud: il 14 ottobre Ligabue sarà al PalaRescifina di Messina, il 16 al PalaSele di Eboli e il 18 al PalaFlorio di Bari. Il 20 ottobre toccherà poi al Pala Prometeo di Ancona, prima della chiusura del 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano, che sarà anche l'ultimo live dell'anno per il cantautore.
La possibile scaletta del concerto
La scaletta del concerto di Ligaue a Bologna non è stata resa nota, ma possiamo prendere come riferimento quella del concerto di San Siro. Questi i brani eseguiti nella prima parte della serata milanese:
Amami Alfredo (intro, Giuseppe Verdi)
Balliamo sul mondo
Marlon Brando è sempre lui
Bambolina e barracuda
Non è tempo per noi
Piccola stella senza cielo
Miss Mondo
Si viene e si va
L'odore del sesso
Il mio nome è mai più
Una vita da mediano
Sogni di R&R
Nessuno è di qualcuno
Nella seconda metà dello show hanno trovato spazio altri grandi classici, tra cui Urlando contro il cielo e I ragazzi sono in giro. Nei palasport, però, non sono mancate alcune sorprese: è tornata in scaletta Quando canterai la tua canzone, che il rocker non proponeva dal vivo dal 2013, mentre ha fatto il suo esordio sul palco Qualcosa per te, il singolo uscito il 21 agosto. La selezione e l'ordine dei pezzi, comunque, potrebbero variare da una tappa all'altra.