Prix Italia, premio speciale a "M - Il figlio del secolo"

La miniserie televisiva italo-francese, diretta da Joe Wright su un segmento della vita di Benito Mussolini è andata a gennaio 2025 su Sky Atlantic. È la prima volta che la manifestazione si è svolta a L'Aquila

Il prestigioso concorso internazionale organizzato dalla Rai per le migliori produzioni radiofoniche, televisive e digitali ha premiato "M-Il figlio del secolo" la miniserie televisiva italo-francese, diretta da Joe Wright e scritta da Stefano Bises e Davide Serino, tratta dall'ononimo romanzo del 2018 di Antonio Scurati e basato su un segmento della vita di Benito Mussolini. La miniserie è andata in onda dal 10 al 31 gennaio 2025 su Sky Atlantic.

Il passato con uno sguardo "contemporaneo", pur con due linguaggi diversi: lo fanno rivivere Sky Italia e Rai che spiccano tra i vincitori del 78/o Prix Italia. Il Premio Speciale in onore del Presidente della Repubblica va al ritratto del giovane Mussolini della serie "M - Il figlio del secolo", mentre il passato delle Teche Rai riletto da Fabrizio Biggio in "Techegram", della Direzione Contenuti digitali e Transmediali e Teche Rai, si impone nella sezione Digital Multimedia. Tra gli altri vincitori, nelle sezioni Tv, Radio, Digital e nei Premi Speciali, in evidenza le produzioni francesi, con tre successi e una menzione speciale.