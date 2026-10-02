Paris Fashion Week, gli ospiti alla sfilata di Schiaparelli. FOTO

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Paris Fashion Week, Chiara Ferragni in nero per Schiaparelli. Gli ospiti della sfilata

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Ipa/Fotogramma - Getty Images - Ipa Fotogramma

La quarta giornata della Settimana della Moda di Parigi dedicata alle collezioni Donna per la Primavera/Estate 2027 raduna gli estimatori dello stile della Maison nel cuore della città, al Carrousel du Louvre, e l'arrivo delle celebrità è già un fashion show. Uno spettacolo di abiti ricchi di dettagli bizzarri e anatomici e bag dal design esuberante, a cui partecipa anche Chiara Ferragni, che ha indossato creazioni di Daniel Roseberry anche a Sanremo

A cura di Vittoria Romagnuolo

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