Paris Fashion Week, gli ospiti alla sfilata di Schiaparelli. FOTO

La quarta giornata della Settimana della Moda di Parigi dedicata alle collezioni Donna per la Primavera/Estate 2027 raduna gli estimatori dello stile della Maison nel cuore della città, al Carrousel du Louvre, e l'arrivo delle celebrità è già un fashion show. Uno spettacolo di abiti ricchi di dettagli bizzarri e anatomici e bag dal design esuberante, a cui partecipa anche Chiara Ferragni, che ha indossato creazioni di Daniel Roseberry anche a Sanremo



A cura di Vittoria Romagnuolo