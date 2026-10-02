Eddie Murphy reciterà in The Chairman, la nuova serie dello sceneggiatore di Mad MenSerie TV
L'attore è coinvolto come protagonista della serie drammatica in fase di sviluppo per Peacock e creata da Matthew Weiner, autore di Mad Men. Se il progetto riceverà il via libera, sarà il primo ruolo di Murphy in una serie televisiva live action con sceneggiatura
Eddie Murphy si prepara a tornare sul piccolo schermo con un progetto molto diverso dai ruoli televisivi che lo hanno accompagnato finora. ù
L'attore è infatti legato come protagonista a The Chairman, serie drammatica attualmente in fase di sviluppo per Peacock e ideata da Matthew Weiner, il creatore di Mad Men.
Il progetto, che vede dunque coinvolto uno degli autori più importanti della serialità televisiva contemporanea, è ancora nelle prime fasi della sua realizzazione e potrebbe rappresentare una nuova importante sfida per Murphy.
La serie, ancora priva del via libera definitivo, potrebbe segnare una svolta nella carriera televisiva di Murphy: sarebbe infatti la sua prima interpretazione in un'opera seriale di tipo live action sceneggiata. Un passaggio significativo per l'attore, finora legato soprattutto al cinema e al doppiaggio, che potrebbe così misurarsi per la prima volta con un ruolo protagonista all'interno di una serie televisiva di finzione.
Una nuova collaborazione con l'autore di Mad Men
Matthew Weiner sarà coinvolto nel progetto anche come produttore, insieme allo stesso Murphy. La serie sarà prodotta da Universal Television e 101 Studios, società guidata da David Glasser e legata a NBCUniversal attraverso un accordo di first look per cinema e televisione.
Al momento non sono stati diffusi dettagli sulla trama di The Chairman. Non è quindi ancora noto quale personaggio interpreterà Murphy né quale sarà l'ambientazione della serie.
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Il primo ruolo live action in una serie
Per Eddie Murphy si tratterebbe di un passaggio inedito. L'attore ha costruito gran parte della propria carriera tra cinema, comicità e spettacoli speciali, dopo aver raggiunto la notorietà grazie a Saturday Night Live, nel cast dal 1980 al 1984.
In televisione ha già lavorato come doppiatore nella serie animata The PJs, da lui co-creata, ma non ha mai avuto finora un ruolo da protagonista in una serie live action sceneggiata. Il progetto Peacock rappresenterebbe dunque una prima assoluta per l'attore.
La sua filmografia comprende, tra gli altri, la saga di Beverly Hills Cop, Una poltrona per due, Harlem Nights, Il professore matto, Dreamgirls e Dolemite Is My Name.
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Matthew Weiner torna alla serialità
A guidare il progetto è Matthew Weiner, nome strettamente legato a Mad Men, serie trasmessa per sette stagioni su AMC dal 2007 al 2015 e da lui creata e supervisionata come showrunner.
Prima di Mad Men, Weiner aveva lavorato anche come sceneggiatore e produttore esecutivo de I Soprano. Tra i suoi altri progetti figurano Becker e la serie antologica The Romanoffs, realizzata per Amazon nel 2018.
The Chairman rappresenta quindi il nuovo allettante progetto televisivo di Weiner, con Murphy eccezionalmente al centro del cast di una serie sceneggiata. Per ora, tuttavia, Peacock non ha ancora annunciato la trama né ulteriori dettagli sulla produzione.
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Ipa
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Il 3 aprile 1961 nasce a New York uno degli attori comici più famosi del cinema. Una carriera ricca di successi con film diventati cult come la trilogia di 'Beverly Hills Cop', 'Una poltrona per due', 'Il principe cerca moglie', 'Il professore matto' o 'Il dottor Dolittle'. Per lui anche una nomination agli Oscar e un Golden Globe