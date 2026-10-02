Ultimo, oltre 3 milioni di euro per il film sul concerto a Tor Vergata

Il cantautore ha parlato del successo di Ultimo - Tutto: Live A Tor Vergata in un post su Instagram: “Sono molto contento di questo nuovo ‘record’ che abbiamo stabilito al cinema. Perché quello che avete visto è stato un lavoro enorme durato anni. Il merito è sempre vostro, io come artista cerco di dare il meglio, ma poi questi risultati riescono a esserci solo se dall’altra parte c’è una risposta come questa”

Nuovo record per il cantautore romano. Ultimo - Tutto: Live A Tor Vergata è divenuto il film concerto con il miglior risultato di sempre al botteghino italiano. Incassati oltre tre milioni di euro con più di 190.000 biglietti venduti. L’artista ha commentato il risultato: “Il merito è sempre vostro, io come artista cerco di dare il meglio, ma poi questi risultati riescono a esserci solo se dall’altra parte c’è una risposta come questa".

ultimo, il successo al cinema

Grande successo per il documentario sul concerto a Tor Vergata. La pellicola, uscita nelle sale martedì 22 settembre con la regia di Giorgio Testi, ha segnato il miglior risultato di sempre per un film concerto. Come rivelato dal cantautore in un post sul suo profilo Instagram da oltre quattro milioni di follower, il documentario ha incassato 3.091.303 euro con 196.743 presenze totali. L’artista ha dichiarato: “Sono molto contento di questo nuovo ‘record’ che abbiamo stabilito al cinema. Perché quello che avete visto è stato un lavoro enorme durato anni. Il merito è sempre vostro, io come artista cerco di dare il meglio, ma poi questi risultati riescono a esserci solo se dall’altra parte c’è una risposta come questa”. Ultimo ha proseguito: “Aggiungiamo questo ‘centimetro’ alla lunga lista di grandi cose fatte insieme. È così che credo si formino ‘chilometri’ importanti, sommando ogni singolo passo insieme e celebrandolo”.

Il cantautore ha concluso: “Colgo l’occasione per dirvi che solo in questa settimana sono andati sold out altri 4 stadi. Celebriamo anche questo? Sì. Credo che sarà il mio tour con più spettatori di sempre… Adesso mi preparo e vado a casa a New York, è uno dei periodi che preferisco dell’anno… prime bozze di scaletta, passeggiate a Montauk e un po’ di chiacchiere con Niccolò, così riporta sto Ultimo con i piedi per terra”.