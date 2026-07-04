Ultimo a Tor Vergata, il concerto dei record. FOTO

Ultimo ha portato a Tor Vergata, a Roma, il live da 250mila spettatori, una serata attesa da dieci anni e costruita attorno al nuovo album Il giorno che aspettavo. Un concerto essenziale e grandioso, con un palco monumentale, maxischermi e una lunga passerella a forma di infinito. In scaletta i brani più amati, da Pianeti a Piccola stella, fino al finale con Sogni appesi. Ecco le immagini della notte dei record.