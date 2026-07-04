Ultimo a Tor Vergata, il concerto dei record. FOTO

Ultimo ha portato a Tor Vergata, a Roma, il live da 250mila spettatori, una serata attesa da dieci anni e costruita attorno al nuovo album Il giorno che aspettavo. Un concerto essenziale e grandioso, con un palco monumentale, maxischermi e una lunga passerella a forma di infinito. In scaletta i brani più amati, da Pianeti a Piccola stella, fino al finale con Sogni appesi. Ecco le immagini della notte dei record.
- Un grande cuore luminoso appare sullo schermo alle spalle del palco. In primo piano, il pubblico riprende il momento con gli smartphone e agita palloncini rossi.
- Fan in prima fila seguono il live cantando e riprendendo con gli smartphone. I palloncini rossi diventano uno degli elementi ricorrenti della serata a Tor Vergata.
- Il grande palco di Ultimo a Tor Vergata si accende di rosso davanti alla folla. Sui maxischermi scorrono le immagini del cantante, mentre il pubblico segue il concerto anche dalle aree più lontane.
- Ultimo canta al centro del palco con microfono in mano, cappellino bianco e canotta. Alle sue spalle, le luci e gli effetti video accompagnano una delle parti più intime del live.
- Nel concerto trovano spazio anche gli arrangiamenti orchestrali. Ultimo si esibisce sulla passerella, mentre sul palco rialzato si vedono archi e pianoforte.
- Il cantante attraversa la scena tra luci viola e punti luminosi proiettati sullo sfondo. La profondità dell’allestimento valorizza la dimensione visiva del live.
- La folla canta e saluta verso il palco durante il concerto. Tra gli spettatori si vedono palloncini rossi e molti telefoni alzati per registrare la serata.
- Primo piano di Ultimo durante l’esibizione. Il cantante indossa occhiali da sole e cappellino bianco, con il microfono stretto in mano.
- Ultimo si abbassa sulla passerella, a pochi metri dal pubblico. La scenografia blu e viola accompagna il momento, con luci puntiformi sullo sfondo.
- Il cantante alza il microfono verso il pubblico durante il live. Sullo sfondo si intravede un musicista, in una scena dominata dai toni blu e viola.
- La platea di Tor Vergata vista dal palco prima della notte. Migliaia di persone riempiono l’area del concerto, con la passerella centrale in primo piano.
- Ultimo guarda il pubblico dalla passerella, con migliaia di telefoni accesi davanti a sé. Tra gli spettatori compare anche un cartello con la scritta “Cantiamo insieme per la mi favola”.
- Il cantante si sporge verso la platea e indica gli spettatori durante l’esibizione. L’immagine restituisce la vicinanza con il pubblico raccolto sotto il palco.
- Sul maxi schermo compare la frase “Il giorno che aspettavo è qui.”, titolo del nuovo album di Ultimo. Davanti al palco, il pubblico attende l’inizio dello spettacolo.
- Vista laterale dell’area concerto di Tor Vergata al tramonto. Il palco monumentale domina la scena, mentre il pubblico continua ad affluire negli spazi allestiti per il live.
- Ultimo canta sulla passerella illuminata da luci fredde. La folla sullo sfondo segue l’esibizione con telefoni e braccia alzate.